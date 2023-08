Od września ważne zmiany w przepisach dotyczących punktów karnych!

Już niebawem, bo 17 września, zaczną obowiązywać nowe przepisy, które przywracają sytuację prawną sprzed 2022 r. i nieco łagodzą restrykcje wobec kierowców. Punkty karne znów będą kasować się po roku, a nie jak obecnie po dwóch latach. Nie dotyczy to jednak punktów, które już zgromadziłeś na dotychczasowych zasadach. Będziesz mógł jednak zredukować ten niechlubny stan posiadania poprzez udział w płatnym szkoleniu. Taka szansa także powraca od 17 września. Kurs reedukacyjny pozwoli Ci raz na pół roku oczyścić konto z sześciu punktów karnych. Ale uwaga! Nie dotyczy to młodych kierowców, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż rok. Z tego mechanizmu nie możesz też skorzystać po wyczerpaniu limitu 24 punktów, kiedy to tracisz prawo jazdy i musisz powtórzyć egzamin sprawdzający kwalifikacje kierowcy.

Sam taryfikator punktów karnych pozostaje bez zmian. A w nim istnieje aż 21 wykroczeń obciążonych maksymalną liczbą – 15 punktów. I nie chodzi tylko o prędkość, bo tyle punktów jednorazowo dostaniesz za przekroczenie dozwolonego limitu o 70 km/h. Najwyższe stawki dotyczą m.in.: omijania pojazdu, który ustąpił pierwszeństwa pieszemu, wyprzedzania na przejściu, spowodowanie wypadku, jazdę po użyciu alkoholu czy nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku. Taką samą karę taryfikator przewiduje również za takie używanie pojazdu, że stwarza zagrożenie dla pasażerów lub osób trzecich – np. organizowanie kuligów czy kręcenie tzw. bączków na parkingu.

15 punktów grozi też za niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych – objeżdżanie zapór czy przejazd przez tory, gdy już pulsują czerwone światła ostrzegawcze. 15 punktów policjant zapisze na Twoim koncie również wtedy, gdy przewozisz autem więcej niż dwoje dwoje dzieci w sposób niezgodny z przepisami.

Mandaty liczone razy dwa

Punkty karne to jedno, a mandaty to drugie. Najcięższe przewinienia – w przypadku recydywy – obciążone są podwójnymi stawkami. W takiej sytuacji zapłacisz nawet 5 tys. zł za ponowne przekroczenie prędkości o 70 km/h. 3 tys. zł to podwójny mandat za ponowne wykroczenie polegające na nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście. Tyle samo kosztuje recydywa za wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim. Wjeżdżanie na torowisko przy opuszczanych zaporach – przy ponownej wpadce – oznacza 4 tys. zł kary.

Oszczędzaj z aplikacją Kasa Wraca w LINK4

Jest tylko jedna rada, aby nie mieć kłopotu z punktami i nie tracić fortuny oraz prawa jazdy. To kierowanie zgodnie z przepisami. Bezpieczna jazda po prostu się opłaca. Teraz można za nią także zyskać nagrodę! Jest to możliwe dzięki ubezpieczeniu OC lub OC/AC w LINK4. Wykupując polisę, uzyskujemy darmowy dostęp do aplikacji z nawigacją samochodową NaviExpert. Do nawigacji dołączony jest moduł LINK4 Kasa Wraca. To właśnie on podczas aktywnego korzystania z map będzie sprawdzał styl naszej jazdy.

Aplikacja bierze pod uwagę kilka czynników:

przekroczenia prędkości (liczbę przekroczeń na danym dystansie w terenie zabudowanym i niezabudowanym),

liczbę gwałtownych przyspieszeń i hamowań, także ich siłę, czas trwania i częstotliwość oraz średni dystans pokonany w ciągu dnia i nocy.

Zasady są proste: ubezpieczyciel wypłaci nam premię za każdy miesiąc bezpiecznej jazdy. Roczna premia może wynieść nawet 30% wartości zapłaconej składki na ubezpieczenie. Do tej pory łącznie wypłacono już kierowcom prawie 3,5 miliona złotych!

Aby otrzymać nagrodę za bezpieczną jazdę, wystarczy, że przejedziemy samochodem z włączoną nawigacją i modułem LINK4 Kasa Wraca minimum 200 km w miesiącu (w tym czasie uruchamiając aplikację w trakcie co najmniej 5 różnych dni i pokonując danego dnia minimum 10 kilometrów). Każdy spośród 11 miesięcy analizowanych przez ubezpieczyciela w ciągu roku jest rozliczany oddzielnie, a zwrot składki jest sumą miesięcznych premii i zostanie wypłacony po zakończeniu polisy.

Dane są bezpieczne

Podczas korzystania z aplikacji LINK4 Kasa Wraca możemy być spokojni o poufne dane. LINK4 nie przekazuje takich informacji ani policji, ani innym firmom ubezpieczeniowym. Jeśli klientom zdarzy się naruszyć przepisy drogowe, nie zapłacą też wyższej składki ubezpieczeniowej – po prostu nie otrzymają nagrody. Program premiuje bezpiecznych kierowców, natomiast nie karze tych, którzy preferują bardziej dynamiczny styl prowadzenia samochodu.

Ubezpieczenie komunikacyjne LINK4 wsparte nowoczesnymi rozwiązaniami telematycznymi jest dostępne u agentów ubezpieczeniowych współpracujących z LINK4, przez telefon (22) 444 44 44 oraz poprzez stronę link4.pl/naviexpert.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą PZU.