Gorący striptiz w kampanii samorządowej. Kandydatka na radną zrzuciła ubrania

To będzie czas spotkań i ulgi. Przepowiednia mówi o zmianach ale nie dla każdego! Horoskop na weekend

Podkarpackie. Kierowca bez prawa jazdy ciężarówką doprowadził do tragicznego wypadku

Ci mężczyźni są najwierniejsi! Imiona mężczyzn, którzy dochowają wierności do grobowej deski

Kandydata na radną zrzuciła ubranie przed wyborami. Wszystko zostało nagrane

W sieci zawrzało. 38-letnia kandydatka do jednej z rad powiatu na Podkarpaciu została pokazana w sieci bez stroju. Kampania ostro ruszyła z kopyta, ale chyba to nie ona sama wrzuciła gorące wideo na portale społecznościowe. Na nagraniu widać kobietę w gorącym tańcu, podczas którego zalotnie patrzy w oko kamery i z rozmachem ściąga krótki czerwony szlafrok. Następnie wygina się coraz śmielej i wprawnie zrzuca czerwony stanik uwalniając obfity biust. Z każdą sekundą wideo jest coraz pikantniejsze! Czy to oponenci chcą w ten sposób zdyskredytować kandydatkę?

38-latka ma swój oficjalny profil w mediach społecznościowych, który założony został z myślą o przedstawieniu się jako kandydatka na radną. Kobieta wrzuca tam mnóstwo prywatnych zdjęć, ale programu jeszcze nie przedstawiła. Zapytaliśmy ją na tym profilu o gorące wideo ze striptizem, ale nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Wody w usta nabrała też osoba, która nagranie wrzuciła i również nasze pytania zbyła milczeniem. Kandydatka na radną, która w swoim haśle wyborczym zaznaczyła „Dążymy razem do wspólnego dobra, dlatego chodźcie ze mną”, sprawę jej nagiego wizerunku w sieci, który został ujawniony bez jej zgody, zgłosiła w jednej z jednostek policji na Podkarpaciu. Postępowanie jest w toku. Poniżej dalsza część artykułu.

Kandydatka promuje też hasło: „Rozwój to podstawa”. Kobieta jest matką, na swoim profilu ma mnóstwo zdjęć z dzieckiem. Nie wyjaśniła jednak, jak to się stało, że na rozbieranym nagraniu dziecko słychać bardzo wyraźnie podczas gdy ona wije w seksownym tańcu.

W miejscowości, z której pochodzi kobieta, gorące nagranie 28-latki wywołuje skrajne opinie. - To ma być promocje naszej wsi? Uchowaj Boże, żeby radą została! - mówi starsza mieszkanka. - Kiedy ten striptiz pojawił się w Internecie, ludzie zaczęli rozsyłać sobie nagranie i wielu mężczyzn mówiło, że by na nią zagłosowało, bo jest odważna. Na pewno urozmaiciłaby zazwyczaj nudne posiedzenia rady. Ona mogłaby wnieść nową jakość na te posiedzenia – komentuje 40-latek.

Sonda Czy weźmiesz udział w wyborach samorządowych 2024? Tak Nie Jeszcze nie wiem