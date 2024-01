Grób młodziutkiej chórzystki Joli tonie w białych kwiatach. Odeszła zbyt szybko

Przedwczesna śmierć chórzystki Joli. Jej grób utonął w białych kwiatach

Jola w dniu śmierci miała zaledwie 30 lat. Była utalentowaną, cenioną i lubianą chórzystką rzeszowskiej katedry. Śpiewała w Scholi Liturgicznej. Była artystyczną duszą, interesowała ją również fotografia. Miała dobre serce i nie skąpiła uśmiechu. Odeszła niespodziewanie, pozostawiając bliskich w szoku i żałobie.

Młodziutka Jola zmarła w szpitalu w czwartek 4 stycznia. Do jej przedwczesnej śmierci doprowadził tętniak, który pękł, gdy prowadziła samochód. Straciła kontrolę nad pojazdem i wjechała do rowu. Zanim odeszła lekarze przez kilka dni walczyli o jej życie. Nagła śmierć Joli zszokowała wszystkich, którzy ją znali. Zewsząd zaczęły wylewać się rozdzierające serce pożegnania.

Pogrzeb Joli odbył się we wtorek 9 stycznia 2024 roku. Jej grób utonął w białych kwiatach, które pojawiają się na grobach osób młodych i tych, które odeszły zbyt wcześnie. Symbolizują niewinność i ogromny żal, że nie było jej dane więcej czasu

Jeszcze przed pogrzebem Jola została pożegnana przez bliskich w wielu poruszających wpisach. "Jolu, dziękujemy Ci, że dzieliłaś się z nami swoimi talentami śpiewając w Katedralnej Scholi Liturgicznej, a w nagłych potrzebach także jako fotograf. Dziękujemy za Twój uśmiech i dobre serce. Śpiewaj Bogu w chórach anielskich, a Twoi bliscy niech w nadziei zmartwychwstania znajdą ukojenie. Spoczywaj w pokoju" - opublikował w mediach społecznościowych profil katedry rzeszowskiej.

Żegnali ją również przyjaciele. Jedna znajoma Joli napisała poruszający post: "Jola (...), nigdy wcześniej nie czułam tak wielkiej straty. Ktoś dziś napisał, że Pan Bóg nie mógł się już Ciebie doczekać w niebie. Choć ja nadal po ludzku tego nie rozumiem i nie umiem się z tym pogodzić, dlaczego nam Cie zabrał. Nie wyobrażam sobie nie usłyszeć więcej jak się śmiejesz albo jak dzwoniąc rozpoczynasz zawsze od „cześć, Ola (...)!” zostaniesz w moim sercu i pamięci jako niezwykle radosna, uśmiechnięta i życzliwa. Pełna zwariowanych pomysłów, zawsze szczera i mówiąca wprost. Niezwykła w swojej zwyczajności…Myślę, że wszyscy Cie tak będziemy pamiętać. Na tych zdjęciach jesteśmy bliżej nieba a dziś…Ty już jesteś w Niebie śpiewaj tam pięknie i czekaj na nas Będę ogromnie za Tobą tęsknić" - czytamy w poście Aleksandry.

W poście innej znajomej czytamy: "Odeszła Jola. Dziękuję Ci za to, że byłaś. Za Twój śpiew, za Twój uśmiech, za Twoje żarty, za piękne zdjęcia które także i nam robiłaś i jako pamiątkę pozostawiłaś tu po sobie. Za to, że Katedralna Schola Liturgiczna była naszym wspólnym udziałem. Za ukradkowe - spod ławki nagrania naszego śpiewu, za podwożenie koleżanek, za znaki i minki które dawałyśmy sobie na próbach - za wszystko, co będę pamiętać i czego teraz będzie bardzo brakowało. Nie wiem czy odeszłaś nagle albowiem zdążyłaś nas na to przygotować w tym ostatnim, niełatwym czasie. Ale na pewno wg życia tutaj- za szybko. Bo przecież tyle miałyśmy jeszcze wspólnie wyśpiewać, tyle razem przebywać… Dziękuję za to, że dzielnie walczyłaś. I że dałaś lekcję pokory. Do zobaczenia kochana…" - napisała Iwona.

50 osób śpiewało dla chorej przyjaciółki pod szpitalem. To nagranie porusza do łez Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.