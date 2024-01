Andrzej Ch. z powiatu przeworskiego skazany za molestowanie 8-latki

Andrzej Ch. mieszkał w jednej z wsi powiatu przeworskiego. Ma swoją rodzinę: żonę, dzieci i wnuki. Pracował jako ślusarz-spawacz. Jest rozpoznawalną w okolicy personą. Wśród sąsiadów jest znany jako spokojny i uśmiechnięty mężczyzna, który troszczył się o dzieci, żartował ze znajomymi, ale lubił wypić.

Na alkoholowe schadzki miał przychodzić m.in. do sąsiada, który również miał żonę i dzieci, w tym ośmioletnią córeczkę. Felernego dnia, czyli 7 sierpnia 2023 r., matka dziewczynki miała zauważyć, że Andrzej Ch. zachowuje się niestosownie wobec dziecka i wezwała policję.

Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali 62-latka, który został doprowadzony do przeworskiej komendy. Mężczyzna został oskarżony o seksualne wykorzystanie małoletniej z uwagi na jej bezradność. Według ustaleń śledczych, 62-latek wobec 8-leniej dziewczynki miał dopuścić się tzw. innej czynności seksualnej. Za ten czyn grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Śledczy nie mieli żadnych wątpliwości co do winy oskarżonego i już 17 października 2023 roku do Sądu Rejonowego w Przeworsku trafił akt oskarżenia przeciwko 62-latkowi. W środę 8 listopada 2023 roku ruszył proces Andrzeja Ch., który został doprowadzony przed oblicze sądu z aresztu śledczego.

Nie wiadomo, czy mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów oraz czy składał wyjaśnienia, gdyż proces toczył się z wyłączeniem jawności. 9 stycznia 2024 zakończył się proces oskarżonego. Sędzia Małgorzata Raizer Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Przemyślu potwierdziła, że Andrzej Ch. usłyszał wyrok skazujący.

- Andrzej Ch. został uznanym winnym zarzucanych mu czynów i skazano go na 2 lata bezwzględnego więzienia w systemie terapeutycznym - zaznaczyła sędzia. Oskarżony przez następne 8 lat po wyjściu z Zakładu Karnego nie może zbliżać się do poszkodowanej na odległość mniejszą niż 10 metrów, ani z nią kontaktować w żaden sposób.

Andrzej Ch. został też skierowany na terapię leczenia uzależnień, oraz ma zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności związanej z dziećmi. Został też zobowiązany do wypłaty nawiązki na rzecz poszkodowanej 8-latki w wysokości 5 tys. zł. i obarczony kosztami sądowymi. Wyrok jest nieprawomocny.

