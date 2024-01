Ranna kobieta przez 3 dni czekała na pomoc! Leżała połamana na podłodze w mrozie

Tajemniczy cmentarz Harrego Pottera istnieje i odwiedza go mnóstwo turystów

Ratownicy z Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu we wtorek popołudniu (9 stycznia) opisali niezwykle zdarzenie, w którym uczestniczyli. Sytuacja była naprawdę poważna a warunki wyjątkowo ciężkie. Do zdarzenia doszło we wsi Stasiówka w powiecie dębickim w prywatnym domu oddalonym od drogi głównej o kilkaset metrów.

- Trudne warunki atmosferyczne spowodowały, że zespół ratownictwa z naszej podstacji w Dębicy w składzie: rat. med. Józef Cebulski i rat. med. Witold Ruszel, aby pomóc poszkodowanej, poprosił dyspozytornię o zgodę na ewakuację pacjentki z domu oddalonego 300 metrów od drogi... quadem Państwowej Straży Pożarnej. Wieś Stasiówka położona jest po stronie południowej Dębicy, to teren Pogórza Strzyżowskiego. Wezwanie mówiło o pacjentce, która miała hipoglikemię, kontakt z nią był utrudniony, a na miejscu okazało się, że 3 dni wcześniej upadła i nie mogła chodzić. Ratownicy dojechali na odległość 300 metrów od domu chorej, ale zdali sobie sprawę, że dalsza jazda ambulansem będzie niemożliwa. Dom położony był z daleka od głównej drogi w zaśnieżonej i śliskiej dolinie. Udali się na ratunek pieszo, rozważając rozwiązania, gdyby konieczny był transport pacjentki do szpitala. Na miejscu stwierdzili podejrzenie złamania w okolicy stawu biodrowego - opisano. Ratownicy uczestniczący w akcji mieli nie lada zadanie!

- Pomyśleliśmy, że rozwiązaniem w tej sytuacji może być quad i pomoc PSP, wykorzystanie ich quada z przyczepką do transportu przy wsparciu OSP. W oczekiwaniu na przybycie wsparcia podano leki, zabezpieczono pacjentkę termicznie przed utratą ciepła (na zewnątrz temp. -17 st. C) i umieszczono na noszach typu podbieraki. Na miejsce wezwania dotarli ochotnicy z OSP Stasiówka oraz PSP Dębica wyposażona w quada z przyczepką. To była nieoceniona pomoc również ze względu na uraz pacjentki, która musiała być ewakuowana w pozycji leżącej, po bardzo trudnym terenie, w złych warunkach atmosferycznych. Udało się jednak i chora na czas dotarła na SOR w Dębicy - relacjonuje rat. med. Witold Ruszel, kierownik dębickiej podstacji PSPR Mielec.

Na szczęście wszystko się udało dzięki zaangażowaniu ratowników oraz pomocy PSP i OSP. kobieta trafiła do szpitala, gdzie otrzymała fachową pomoc.

