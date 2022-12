Pasterka 2022. Kiedy odbywa się msza i ile trwa? Co to jest za nabożeństwo i na czym polega?

Horoskop na czwartek 22 grudnia 2022: Baran

Niepotrzebnie zastanawiasz się nad tym zakupem. Jeżeli potrzebujesz tej niezbędnej ci rzeczy, to ją kup. Wystarczy, że ograniczysz wydatki na rzeczy, których tak naprawdę, w przeciwieństwie do tego czegoś, wcale nie potrzebujesz. Ta oszczędność jest pozorna. RADA: Nic na siłę. Jeżeli zaczniesz chwytać kilka srok za ogon naraz, to nic się nie uda zrobić. Czekaj spokojnie na dalszy rozwój wypadków

Horoskop na czwartek 22 grudnia 2022: Byk

Zastanawiać się będziesz, co wybrać – uczucie czy pieniądze. Ostatecznie stwierdzisz, że bez jakiegoś pośredniego rozwiązania się nie obejdzie. Dalsze wypadki pokażą, że to było najlepsze rozwiązanie spośród wszystkich możliwych, nie żałuj. RADA: Zrób to, co podpowiada ci twoje własne serce. Nie słuchaj podszeptów innych, bo oni ci nie poradzą w tej skomplikowanej sytuacji.

Horoskop na czwartek 22 grudnia 2022: Bliźnięta

Będziesz musiał wybrać się gdzieś z wizytą, prawdopodobnie rodzinną. Podczas podróży czekają cię przejściowe kłopoty, jednak jak zwykle świetnie sobie z nimi poradzisz. Niestety, ale na naprawianie tej szkody poświęcisz dużo czasu. RADA: Poproś w tej kwestii o radę kogoś bardziej doświadczonego. Nie martw się, ta osoba na pewno cię nie oszuka, a twoja sytuacja poprawi się.

Horoskop na czwartek 22 grudnia 2022: Rak

Dotychczas twój świat kręcił się wokół kilku najważniejszych osób. Wręcz nie wyobrażałeś sobie, że mógłby pojawić się ktoś nowy, a jednak tak się stanie! Będzie to prawdziwy powiew świeżości, iście wiosenny mimo jesieni. RADA: Pochopne decyzje nie będą w tym tygodniu mile widziane. Powinieneś w spokojny sposób podchodzić do wszelakich planowanych zmian.

