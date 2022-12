Horoskop na sylwestra i Nowy Rok. Los przyniesie nieoczekiwane zdarzenia temu znakowi zodiaku!

Druh OSP Hubert miał tylko 21 lat. Zmarł w święta. Wiadomo, kiedy pożegnają go bliscy

Horoskop na weekend, 31 grudnia 2022 - 1 stycznia 2023. Co mówią gwiazdy? Czy to będzie dobry czas dla twojego znaku zodiaku? Co czeka cię w sylwestra i Nowy Rok? Sprawdź!

Horoskop weekendowy, 31 grudnia 2022 - 1 stycznia 2023: Baran

Korzystna zmiana poprawi ci humor i nikt nie da rady ci go zepsuć. Omijaj szerokim łukiem osoby złośliwe.

Horoskop weekendowy, 31 grudnia 2022 - 1 stycznia 2023: Byk

Dzisiejszy dzień będzie dla ciebie pełen refleksji o Nowym Roku. Będziesz się zastanawiał, jak powinieneś postąpić.

Horoskop weekendowy, 31 grudnia 2022 - 1 stycznia 2023: Bliźnięta

Spotkasz na Sylwestrze dawno niewidzianego znajomego i zaczniecie wspominać stare, dobre czasy. Będzie ciekawie!

Horoskop weekendowy, 31 grudnia 2022 - 1 stycznia 2023: Rak

Jeszcze nie pora na odpoczynek! Musisz wypić piwo, którego nawarzyłeś podczas imprezy. Wtedy będziesz miał spokój.

Horoskop weekendowy, 31 grudnia 2022 - 1 stycznia 2023: Lew

Będziesz dziś potrzebny rodzinie i znajomym. Uporasz się z zadaniem, które ci wyznaczą i rzucisz się w wir sylwestrowych imprez.

