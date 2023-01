Horoskop na weekend. Ten znak zodiaku musi być czujny! Zdarzy się coś brzemiennego w skutki

Internauta zapytał, co się stanie, gdy nie damy koperty z pieniędzmi na kolędzie. Ksiądz odpowiada!

Horoskop na weekend 6-8 stycznia 2023

Horoskop na weekend, 6-8 stycznia 2023. Co mówią gwiazdy? Czy to będzie dobry czas dla twojego znaku zodiaku? Co czeka cię w długi weekend?

Horoskop weekendowy, 6-8 stycznia 2023: Baran

Masz na coś ochotę, ale odsuwasz te myśli. Dziś nie będzie się dawało już dłużej ich odsuwać. Będzie się działo!

Horoskop weekendowy, 6-8 stycznia 2023: Byk

Możesz spać spokojnie, ta sytuacja wcale nie rozwinie się w kierunku, któregoś byś nie chciał. To strachy na lachy!

Horoskop weekendowy, 6-8 stycznia 2023: Bliźnięta

Nie próbuj szczęścia w grach, bo dziś nic nie wygrasz. Dopiero w przyszły weekend możesz mieć więcej szczęścia.

Horoskop weekendowy, 6-8 stycznia 2023: Rak

Musisz zacząć działać ze zdwojoną siłą, bo ostatnio trochę zaniedbałeś to, nad czym dopiero co intensywnie pracowałeś.

Horoskop weekendowy, 6-8 stycznia 2023: Lew

Pożyczysz komuś jakiś przedmiot, a ta osoba będzie ci za to bardzo wdzięczna i na pewno odda to coś z powrotem.

Horoskop weekendowy, 6-8 stycznia 2023: Panna

Drobne niepowodzenia, które ostatnio nieco cię zraziły, zakończą się. Wydarzy się niedługo coś ważnego w twoim życiu.

