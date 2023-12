Ksiądz z TikToka przestrzega przed internetem. "Nie dajcie się wciągnąć"

Ksiądz z TikToka radzi ograniczyć internet. Co powiedział duchowny z Podkarpacia?

Ksiądz z TikToka, mieszkający na Podkarpaciu Sebastian Picur, jak burza zdobywa internet. Ma swoich wiernych obserwujących, ale także przeciwników. Swoimi TikTokami stara się dotrzeć do młodych ludzi i tłumaczy im Słowo Boże. Nie boi się trudnych pytań, odpowiadał na zarzuty o cennikach w parafiach. Ma do siebie dystans i pokazywał, że nieobce jest mu poczucie humoru.

Ksiądz z TikToka wybrał kolejny cytat z Biblii, który skłonił go do refleksji na temat internetu, telewizji oraz kuszenia niekoniecznie odpowiednimi treściami. Podzielił się przemyśleniami z wiernymi.

- Zatrzymaj się nad Bożym Słowem! "I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a uczynię Was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim". "Zostawili sieci", internet to jest sieć. Może czasami warto wyłączyć internet, komputer, zostawić telefon i pójść na spotkanie z Panem Jezusem obecnym w Kościele, w Sakramentach, w Słowie Bożym, w drugim człowieku. Bądźmy też na to uwrażliwienia, abyśmy czasami nie dawali się wciągnąć w treści, które być może nie są korzystne dla nas, a które są w różny sposób atrakcyjne, czy to w telewizji, czy w internecie starajmy się również kontrolować nasz czas. Niech Pan Bóg napełni Twoje serce pragnieniem budowania wiary z Nim, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. - powiedział w swoim nagraniu na TikToku, które można obejrzeć poniżej.

Zapomniane utwory, które zyskały kolejne życie przez TikToka. Są starsze niż myślisz! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.