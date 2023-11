Masz taki banknot w portfelu? Sprawdź! Jeśli tak, od razu dzwoń na policję

Fałszywe banknoty w obiegu! Możesz ich nie rozpoznać i dalej trafić przed sąd

Całe podkarpacie jest zagrożone! W Brzozowie policja zatrzymała mężczyznę, który produkował fałszywe banknoty. Funkcjonariusze dowiedzieli się o sprawie, gdy na początku listopada 2023 roku kierowniczka jednego ze sklepów w Brzozowie odkryła, że zapłacono jej za towar podróbką. W trakcie śledztwa przejrzano monitoring placówki. Dzięki temu odkryto, że fałszywką posłużyła się młoda kobieta. Namierzenie jej nie zajęło wiele czasu. Okazało się, że była to 21-letnia mieszkanka Brzozowa.

Kobieta podczas przesłuchania wyjawiła od kogo dostała fałszywy banknot o wartości 100 zł. Był to 39-letni mężczyzna zamieszkujący to samo miasto. Zapłacił jej za wykonaną usługę, a ona, nieświadoma oszustwa, poszła na zakupy nie tylko w Brzozowie, ale także w Rzeszowie. To właśnie tam policjanci odnaleźli kolejne pięć sztuk podróbek i udało im się namierzyć oszusta. Ustalili jego miejsce zamieszkania i po złożeniu mu wizyty odnaleźli komputer oraz drukarkę na której produkował pieniądze.

Do tej pory 39-latek z Brzozowa przyznał się do wydrukowania jedynie tych pięciu do tej pory znalezionych sztuk banknotów, jednak niewykluczone jest, że było ich więcej. Fałszywki dalej mogą być w obrocie, też w twoim portfelu! Mężczyźnie za drukowanie fałszywych nominałów grozi nawet 25 lat pozbawienia wolności. A co z 21-letnią kobietą, która zapłaciła nimi w sklepie? Chociaż sama została oszukana, to również ona trafi przed sąd za wprowadzenie podróbek do obiegu. Może trafić do więzienia nawet na 10 lat! Na wniosek prokuratury oboje zostali objęci dozorem policyjnym.

Brzozowska policja apeluje o kontakt wszystkie osoby z podkarpacia, które podejrzewają, że mogły trafić na fałszywe banknoty. Aby zgłosić podejrzenie ich posiadania należy zadzwonić pod nr 112 lub zgłosić się osobiście w najbliższej jednostce.

