Cztery osoby trafiły do szpitala w wyniku koszmarnego wypadku z udziałem aż dwóch BMW. W biały dzień i na prostej drodze, pomiędzy Nową Sarzyną i Majdanem Łętowskim, doszło do czołowego zderzenia samochodów. Policja z KPP w Leżajsku była zmuszona tymczasowo zablokować ruch w obie strony. Pojazdy zostały całkowicie zmiażdżone. Jak do tego doszło?