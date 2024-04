Do zabójstwa doszło 10 sierpnia 2021 w Nowej Sarzynie w województwie podkarpackim. Dziś (czwartek, 25 kwietnia 2024) w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie odbyła się rozprawa w tej sprawie. Przypomnijmy, pani Agnieszka (84 l.), pogodna kobieta, żyła w zgodzie ze swoimi sąsiadami. Jednym z nich był Przemysław S. Podczas dzisiejszej rozprawy okazało się, że mężczyzna miał kiedyś uratować życie kobiecie! Wyniósł on płonący garnek z jej mieszkania, tym samym ratując ją przed zaczadzeniem.

Niestety, bohaterski uczynek został przyćmiony strasznymi wydarzeniami, do których doszło później. Z ustaleń Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie wynika, że mężczyzna poszedł do mieszkania kobiety i najpierw użył noża, by ją nastraszyć. Powód? Chciał pożyczyć 100 zł na alkohol. Gdy jednak spotkał się z odmową, miał zadać pani Agnieszce co najmniej 33 rany kłute i cięte. Kobieta zmarła, a Przemysław S. miał ukraść 1300 zł z mieszkania. To jednak nie wszystko. Mężczyzna miał naznaczyć ciało zamordowanej kobiety znakiem krzyża!

- Następnie po dokonaniu penetracji mieszkania wychodząc z niego dokonał w okolicy czołowej martwej pokrzywdzonej pośrodkowo dwie krzyżujące się pod kątem prostym rany cięte na kształt krzyża, znieważając w ten sposób zwłoki pokrzywdzonej - informował Krzysztof Ciechanowski rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Zabił sąsiadkę i wyciął znak krzyża. Jest wyrok Sądu Apelacyjnego

Mężczyzna był już wcześniej karany m. in. za przestępstwa przeciwko mieniu - w tym kradzieży z włamaniem. Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał Przemysława S. na łączną karę 25 lat pozbawienia wolności z zastrzeżeniem, że o zwolnienie warunkowe będzie mógł się starać dopiero po 20 latach. W czwartek (25 kwietnia 2024) Sąd Apelacyjny w Rzeszowie podtrzymał ten wyrok i zasądził dodatkowo obciążenie mężczyzny kwotą 600 zł kosztów sądowych.

