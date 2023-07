Nadciągają burze, wichury i ulewy. W tej części Polski będzie niebezpiecznie. Ostrzeżenia IMGW

Całą noc będą obowiązywać ostrzeżenia przed burzami. Najintensywniejsze opady na Podkarpaciu i Lubelskim. Opady jeszcze na południu i w centrum i na Pomorzu, a na zachodzie - Wielkopolska, Lubuskie - zacznie się już rozpogadzać, tam zachmurzenie małe - powiedziała PAP synoptyczka IMGW Ilona Śmigrocka. Dla mieszkańców woj. lubelskiego i woj. podkarpackiego wydano ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed silnym deszczem z burzami. - Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 50 mm do 60 mm, lokalnie do 70 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, możliwy grad - czytamy w ostrzeżeniu IMGW.

W czwartek sytuacja pogodowa w południowo-wschodniej Polsce powinna się uspokoić. Burza, która we wtorek przeszła nad Podkarpaciem, spowodowała mnóstwo zniszczeń.

Co robić, gdy zaskoczy cię burza, a jesteś na zewnątrz? Nie zatrzymuj się i nie szukaj schronienia pod drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ulegnie zerwaniu, zostaniesz porażony prądem), niestabilnymi konstrukcjami np. wiatami oraz wszystkimi wysokimi elementami, bo one przyciągają pioruny; unikaj otwartej przestrzeni. Wykorzystaj jako schronienie istniejące budowle: most, wiadukt, przepusty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli nie masz możliwości takiego ukrycia się, wykorzystaj zagłębienia terenu (rów, głęboki dół). Odsuń się od metalowych przedmiotów i ich nie dotykaj. Wyjdź natychmiast z wody. Unikaj używania telefonu komórkowego, a najlepiej go wyłącz.

Mieszkańcy Wierzawic opowiadają jakie szkody wyrządziła trąba powietrzna w ich miejscowości