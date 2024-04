Kontrola policji i MOPS-u u rodziców pięcioraczków. Szokujące wyznanie po przylocie do Tajlandii

Horoskop na 5.04: Baran

21.03-20.04

Nareszcie nadejdzie spokój . Nie będziesz się już musiał denerwować tym, co ostatnio spędzało ci sen z powiek.

Horoskop na 5.04: Byk

21.04-21.05

Dziś czeka cię jakiś niespodziewany wyjazd lub gościna w zupełnie nieznanym ci dotychczas miejscu.

Horoskop na 5.04: Bliźnięta

22.05-21.06

Dostaniesz dziś list, który cię zaintryguje. Ale nie musisz się niepokoić, potem się okaże, że to nic ważnego.

Horoskop na 5.04: Rak

22.06-22.07

Ktoś coś ci dziś wyzna, w dodatku wyznanie to będzie miało pewne podwójne dno, więc wsłuchaj się uważnie.

Horoskop na 5.04: Lew

23.07-22.08

Musisz teraz działać zdecydowanie i postawić na swoim. Nie będzie to wcale trudne, wystarczy spróbować.

Horoskop na 5.04: Panna

23.08-22.09

To, co ostatnio się wydarzyło, będzie mieć dzisiaj jakiś ciąg dalszy. Pewne wątpliwości zostaną rozwiane.

Horoskop na 5.04: Waga

23.09-23.10

Jeżeli chciałeś odpocząć, to uda ci się to. Nic nie będzie zakłócało twojego dobrego humoru, więc się nie martw.

Horoskop na 5.04: Skorpion

24.10-22.11

Na razie nikomu nie zwierzaj się z tego, co się stało. Potem sytuacja rozwikła się sama, bez niczyjego udziału.

Horoskop na 5.04: Strzelec

23.11-21.12

To całkowity przypadek, a nie czyjaś złośliwość. Możesz nie dopatrywać się w tej sytuacji niczego złego.

Horoskop na 5.04: Koziorożec

22.12-20.01

Najlepiej postaw dziś na relaks i wypoczynek. Możliwe, że czekają cię wówczas jakieś niezwykłe przygody.

Horoskop na 5.04: Wodnik

21.01-20.02

Jeżeli pomożesz tej osobie, odwdzięczy się później tym samym. Warto jest to zrobić, więc nie odkładaj tego na później.

Horoskop na 5.04: Ryby

21.02-20.03

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, co należy w tej sytuacji zrobić, poradź się przyjaciela.

