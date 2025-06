18-latka z BMW wymusiła pierwszeństwo i doszło do dramatu! Kilka osób poszkodowanych

W czwartek, 5 czerwca 2025 roku w godzinach popołudniowych w Przeworsku doszło do poważnie wyglądającego zdarzenia drogowego, w wyniku którego kilka osób potrzebowało pomocy medycznej. Policjanci pracujący na miejscu ocenili, że to młodziutka kierująca pojazdem marki BMW miała nie ustąpić pierwszeństwa przejazdu.

- Po godzinie 18.00 na obwodnicy Przeworska. Kierująca BMW 18-latka, mieszkanka gminy Tryńcza, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem marki Audi. W samochodzie 18-latki, oprócz kierującej, podróżowało 3 pasażerów, natomiast w drugim razem z kierowcą przebywało 3 osoby, w tym dwoje dzieci w wieku 11 i 7 lat - przekazywała Justyna Urban z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku. – Do szpitala została zabrana 14-letnia pasażerka z BMW, oraz dzieci z pojazdu marki Audi celem diagnostyki - dodała rzecznik.

Na miejscu zdarzenia pracowali Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku, którzy na miejscu przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady niezbędne do ustalenia szczegółowych okoliczności zdarzenia. Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący oboma pojazdami byli trzeźwi.

Ochotnicza Straż Pożarna z Urzejowic, która również pracowała na miejscu zdarzenia przekazała inne informacje o zdarzeniu.

Godz. 19.06 Miejscowość: Przeworsk, Obwodnica drogi DW835 Zdarzenie czołowe dwóch samochodów osobowych na skutek czego poszkodowane zostały 4 osoby które zostały przetransportowane do szpitala. Siły i środki: 2x Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP Przeworsk, OSP KSRG Urzejowice, OSP Gniewczyna Łańcucka , Zespoły Ratownictwa Medycznego Policja, Technik Kryminalistyki - czytamy w relacji druhów z miejsca zdarzenia.

Policja przypomina, że osobie, która spowoduje wypadek w pierwszym roku od zdania prawa jazdy, grozi utrata uprawnień do prowadzenia pojazdów. Dodatkowo, jeśli wypadek spowoduje uszczerbek na zdrowiu lub śmierć innej osoby, sprawca może odpowiadać przed sądem i otrzymać karę pozbawienia wolności. Okres próby trwa pierwsze 2 lata po uzyskaniu uprawnień do kierowania pojazdami. Jeśli wypadek spowoduje śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawca może odpowiadać przed sądem i otrzymać karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat, jak wynika z Kodeksu Karnego, art. 177. Po odzyskaniu uprawnień, kierowca będzie ponownie objęty okresem próbnym, co oznacza dodatkowe ograniczenia i obowiązki. Młody kierowca w okresie próbnym ma obowiązek jazdy z ograniczeniem prędkości i innymi restrykcjami. Za spowodowanie wypadku kierowca może otrzymać punkty karne, co może prowadzić do utraty prawa jazdy, jeśli limit zostanie przekroczony.

Poważne złamanie przepisów drogowych w ciągu pierwszych 2 lat po zdaniu egzaminu na prawo jazdy może doprowadzić do jego utraty. Za poważne złamanie przepisów uważa się m.in. spowodowanie wypadku lub jazdę po alkoholu.

