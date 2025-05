Nowy Doner King w Rzeszowie. To ponad 15 lat smaku i jakości!

Materiał sponsorowany

W Rzeszowie, a dokładnie przy Hetmańskiej 73 powstał Doner King, czyli miejsce dla prawdziwych miłośników kebabów. To, co wyróżnia to miejsce to jakość składników i dbałość o każdy szczegół serwowanych dań. Nowe miejsce, nowy smak, nowe wyzwanie dla tych, którzy chcą spróbować, jak smakuje kebab.