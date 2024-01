Ogromny niedźwiedź przeczesuje Bieszczady. Natrafiono na wyjątkowy ślad "misia"

Bieszczady. Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne wpadło na trop ogromnego niedźwiedzia

W Bieszczadach po raz kolejny namierzono niedźwiedzia. Wbrew utartym przekonaniom, nie wszystkie niedźwiedzie w górach zapadły w sen zimowy. Część z nich przeczesuje okolice w poszukiwaniu pożywienia. Tym razem służby terenowe Nadleśnictwa w Ustrzykach Dolnych wpadły na ogromny odcisk łapy.

- Stary niedźwiedź mocno…. no właśnie - nie śpi. Jak informują służby terenowe część niedźwiedzi nie zaległa w gawrach i przeczesują lasy w poszukiwaniu pożywienia - zakomunikowało nadleśnictwo w mediach społecznościowych. - Wielkość łapy budzi respekt (długość około 33 centymetry). PS. Sen niedźwiedzia przypomina bardziej ludzką drzemkę. Serce zwalnia do ok. dziesięciu uderzeń na minutę, zwierzę spowalnia oddech do zaledwie jednego oddechu na 45 sekund i obniża się temperatura ciała do 31-35°C - dodało Nadleśnictwo w Ustrzykach Dolnych. Zdjęcia poniżej faktycznie robią wrażenie!

