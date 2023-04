Patrol saperski w akcji. Znaleziono niewybuchy w Szebniach

Wołodymyr Zełenski dziękował polskim miastom. Najpierw wymienił Rzeszów. Tak skomentował to Konrad Fijołek

Policjanci otrzymali informację o znalezieniu niewybuchów w Szebniach w środę (6 kwietnia 2023) przed godziną 9.00. Groźne znalezisko odkryli pracownicy Gminy Jasło. Podczas prac związanych z wykopaniem stawu zauważyli w ziemi dwa pociski. Na miejsce został skierowany policjant z Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

- Z poczynionych ustaleń wynikało, że znalezione niewybuchy to granat moździerzowy oraz pocisk artyleryjski, pochodzące najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej. Z uwagi na zagrożenie, miejsce znaleziska objęto stałym nadzorem do przyjazdu saperów z 21 Batalionu Dowodzenia w Rzeszowie - przekazuje KPP Jasło.

Niewybuchy zostały zabezpieczone przez patrol saperski.

- Pamiętajmy! Kiedy znajdziemy niewybuch, czy przedmiot, który go przypomina, zachowajmy ostrożność. Pod żadnym pozorem nie dotykajmy go oraz nie przenośmy. Jeśli to możliwe oznaczmy niebezpieczne miejsce, a następnie oddalmy się. Niezwłocznie poinformujmy odpowiednie służby. Bagatelizowanie zagrożenia może okazać się tragiczne w skutkach - apelują policjanci.

