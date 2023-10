Pawełek zginął nieopodal domu, Kuba jest w szpitalu. Wstrząsająca relacja dziadka

Do wypadku doszło na drodze powiatowej w miejscowości Humniska około godziny 13:50 w środę (11 października 2023). Samochód zjechał na pobocze i potrącił dwójkę 11-letnich dzieci - Pawła i Jakuba.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca oplem 78-letnia kobieta z dotychczas nieustalonych przyczyn zjechała na pobocze w wyniku czego potrąciła dwoje 11-letnich pieszych idących lewą stroną drogi - relacjonował aspirant Tomasz Hałka, rzecznik KPP Brzozów.

Kuba trafił do szpitala, natomiast Pawełek zmarł. Miał tylko 8 minut drogi ze szkoły do domu, nigdy już do niego nie dotarł.

Na miejsce tragedii przychodzą mieszkańcy Humnisk, by zapalić znicze. Ktoś przyniósł czerwone serduszko. Dziadek chłopca, który trafił do szpitala opowiedział nam, że tuż przed wypadkiem przodem szli chłopcy, a za nimi dwie dziewczynki. Wszyscy z sąsiedztwa.

- Czekaliśmy z żoną z obiadem na wnuka. Niepokoiliśmy się, zaglądałem w stronę drogi czy nie idzie, ale nie. Za chwilę był telefon. Dzwoniła mama chłopca i poinformowała nas o wypadku. Wziąłem rower i podjechałem - opowiada nam.

Dziadek chłopca mówi, że nie może nikogo osądzać, ale wskazuje, mieszkańcy od 12 lat starali się o chodnik w tym miejscu. Bez skutku.