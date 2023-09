Plac Farny w Rzeszowie zamknięty. Ustawiono ławki

Rusza akcja szczepienia lisów. Jeśli to zobaczysz, nie ruszaj!

Trwa Tydzień Mobilności 2023 w Rzeszowie. Kulminacyjnym punktem kampanii będzie Dzień bez Samochodu, który przypada w piątek, 22 września. Jak informuje rzeszowski ratusz, każdy kto tego dnia okaże ważny dowód rejestracyjny pojazdu, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem a także dokument potwierdzającego tożsamość, będzie mógł podróżować komunikacją miejską za darmo.

Podczas Tygodnia Mobilności (do 22 września) obowiązuje też m.in. zniżka na bilety (20zł/os.) do Rzeszowskich Piwnic, w przypadku przyjazdu rowerem lub środkiem komunikacji miejskiej (za okazaniem biletu). Zniżka obowiązuje na dwie ścieżki zwiedzania: interaktywną legendę oraz bilety historii. Dla pierwszych 100 osób, które przyjdą do Rzeszowskiego Inkubatora Kultury (ul. Jagiellońska 24) pieszo, dojadą rowerem lub komunikacją miejską otrzymają roślinkę z Punktu Adopcji Roślin oraz saszetkę z mieszanką nasion łąki kwietnej.

Postanowiono również zamknąć Plac Farny w Rzeszowie. Ustawiono tam donice i ławki, które zostaną tam już na stałe. Podobne parklety w ubiegłym roku powstały również na ulicy Jagiellońskiej.