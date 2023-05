Policjantka przyjechała do pracy pijana. Co dalej z funkcjonariuszką?

Sprawę policjantki, która miała przyjechać do pracy samochodem pod wpływem alkoholu opisywaliśmy w lutym tego roku. Do tej bulwersującej sytuacji miało dojść w sobotnie popołudnie (11.02.2023) w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaczowie. Policjantka Monika T.P., starsza aspirant, która na co dzień pełni w tej jednostce funkcję rzecznika prasowego, stawiła się tego dnia do pracy na godzinę 14.00. Jednak funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że kobieta może być pod wpływem alkoholu.

Na tę okoliczność została zbadana alkomatem, który potwierdził, iż funkcjonariuszka tego dnia nie stawiła się do pracy trzeźwa. Co gorsze, w stanie po spożyciu prowadziła auto jadąc do pracy. Te doniesienia potwierdziła Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

- W sobotę, tuż po godz. 14.00 w KPP w Lubaczowie, w ramach sprawowanego nadzoru, sprawdzono stan trzeźwości funkcjonariuszki rozpoczynającej służbę. Okazało się, że policjantka miała niewielką ilość alkoholu w wydychanym powietrzu. Przeprowadzone badania na zawartość alkoholu wykazały, że znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu. W związku z podejrzeniem kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu zostało jej zatrzymane prawo jazdy. W tej sprawie prowadzone będą dalsze czynności- poinformował nas tuz po zdarzeniu Bartosz Wilk z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Policja nie podawała ilości alkoholu w wydychanym powietrzu, chociaż wówczas zapytaliśmy o dokładne stężenie. Funkcjonariuszka nie została dopuszczona do pełnienia służby w tym dniu. Ze zdarzenia sporządzono odpowiednią dokumentację, a kobieta pod wpływem alkoholu została oddana pod opiekę mężowi.

Co dalej z policjantką?

Po trzech miesiącach od zdarzenia zapytaliśmy policję w Lubaczowie, jakie kroki podjęto wobec funkcjonariuszki Moniki T.P. Krótką odpowiedź otrzymaliśmy po kilku dniach. Po zadaniu doprecyzowanych pytań, kolejne kilka dni czekaliśmy na konkretną odpowiedź.

- W sprawie funkcjonariuszki nadal toczy się postępowanie administracyjne prowadzone przez KWP w Rzeszowie oraz postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Lubaczowie.(...) Informuję iż w/w funkcjonariuszka w chwili obecnej jest zawieszona w czynnościach służbowych- przekazała nam sierż. Elżbieta Huber z lubaczowskiej Komendy.

