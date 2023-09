Potężny wybuch w Bieszczadach! Zniszczony dom, ranny mężczyzna

Wybuch gazu w Bieszczadach! Eksplozja wstrząsnęła domem we wsi Michniowiec. 65-latek został ranny, dom nie nadaje się do zamieszkania

Dramat na Podkarpaciu. W sobotę, 23 września nad ranem niewielką miejscowością Michniowiec w powiecie bieszczadzkim, niedaleko granicy z Ukrainą wstrząsnęła potężna eksplozja. Jak się okazało, był to wybuch gazu. W jednym z domów jednorodzinnych w gminie Czarna wybuchł gaz propan-butan, który ulotnił się z butli. Niestety, budynek, w którym przed godziną piątą rano doszło do eksplozji, nie nadaje się już do zamieszkania, bo siła wybuchu rozerwała całe ściany. Obrażenia odniósł 65-letni mężczyzna. Tak o zdarzeniu piszą na Facebooku strażacy z Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie: "65-letni mężczyzna został ranny w wybuchu gazu propan-butan ulatniającego się z 11 kilogramowej butli. Do zdarzenia doszło tuż po 5. nad ranem w domu jednorodzinnym w Michniowcu (pow. bieszczadzki). Ulatniający się gaz eksplodował w kuchni. Siła wybuchu była tak duża, że zniszczyła 2 ściany domu, który nie nadaje się do dalszego użytkowania. W momencie eksplozji w domu przebywały jeszcze 4 osoby. Na szczęście nic im się nie stało"

Jak bezpiecznie użytkować butle z gazem? Państwowa Straż Pożarna wymienia wszystkie zasady

Oto poradnik strażaków zamieszczony na stronach rządowych przez PSP w Kętrzynie:"1. W mieszkaniu do urządzeń gazowych mogą być podłączone najwyżej dwie butle na gaz propan-butan, każda o pojemności nie przekraczającej 11 kg.2. W mieszkaniu nie wolno przechowywać butli zapasowych nie połączonych do instalacji lub urządzeń.3. Butle muszą być sprawne technicznie i napełniane przez autoryzowane punkty dystrybucji.4. W pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu nie należy przechowywać butli na gaz propan – butan, ponieważ w razie ich rozszczelnienia, gaz ten jako cięższy od powietrza zalega przy podłożu, tworząc niebezpieczne mieszaniny wybuchowe z powietrzem5. Temperatura w pomieszczeniach, w których znajdują się butle napełnione gazem, nie może przekraczać 35 stopni Celsjusza.6. Odległość butli od źródeł ciepła nie może być mniejsza niż 1,5 m.7. Promienniki ciepła powinny być wyłączane na noc, ponieważ mogą spowodować zmniejszenie ilości tlenu w pomieszczeniu"

