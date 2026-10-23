Schowała się w toalecie autobusu. Desperacką próbę przekroczenia granicy udaremnili strażnicy!

Ukrainka ukryła się w toalecie autobusu. Chciała uniknąć kontroli granicznej

51-letnia obywatelka Ukrainy próbowała nielegalnie przekroczyć granicę, ukrywając się w toalecie autobusu. Kobieta nie posiadała paszportu, dlatego postanowiła uniknąć kontroli granicznej. Jej plan udaremnili funkcjonariusze Straży Granicznej na przejściu w Medyce. Ukrainka została zobowiązana do powrotu do swojego kraju, a dodatkowo otrzymała trzyletni zakaz wjazdu do strefy Schengen.

Jak przekazał w piątek, 23 października, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, kpt. SG Piotr Zakielarz, funkcjonariusze odkryli kobietę podczas sprawdzania przestrzeni pasażerskiej i bagażowej autobusu podróżującego z Niemiec do Ukrainy. 51-latka schowała się w toalecie pojazdu, licząc na to, że nie zostanie zauważona.

– 51-letnia obywatelka Ukrainy usiłowała w ten sposób ominąć kontrolę, ponieważ nie posiadała paszportu. Jak zeznała, do pojazdu wsiadła bez wiedzy kierowcy. Wcześniej przekroczyła dozwolony czas pobytu na terytorium UE, a paszport – według jej relacji - został jej skradziony – relacjonował kpt. Zakielarz.

Trzyletni zakaz wjazdu do strefy Schengen dla Ukrainki. Straż Graniczna podjęła decyzję

Rzecznik poinformował również, że wobec 51-latki wydano decyzję zobowiązującą ją do powrotu do Ukrainy. Kobieta otrzymała także zakaz ponownego wjazdu do strefy Schengen przez najbliższe trzy lata. Po zakończeniu niezbędnych czynności została skierowana do swojego kraju.