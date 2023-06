Strzelali do Rogera jak do tarczy. Bocian już nigdy nie poleci

Dwie kule utknęły pod skrzydłami, dwie w płucach bociana.

- Jeden śrut, który utkwił najpłycej udało się wyciągnąć, co z pozostałymi, nie wiadomo. Najgorsze jest to, że bocian najprawdopodobniej przewrócił się, gdy ktoś do niego strzelił i wówczas złamał skrzydło. Uraz był tak poważny, że trzeba było amputować mały kawałek, ale ważny kawałek kości w skrzydle. Niestety to spowoduje, że bocian już nigdy nie poleci- mówiła weterynarz Agnieszka Majchrowicz.

Roger zostanie w Lecznicy Ada w Przemyślu, jego stan jest poważny. Ptak obecnie jest karmiony przez kroplówkę i podawane są mu leki na zakażenie i przeciwbólowe. Gdy jego stan się poprawi, trafi do woliery na zewnątrz, a potem do miejsca, gdzie mieszkają wszystkie kalekie bociany, które nie mogą opuścić Polski w jesieni.

Postrzelonemu Bocianowi Rogerowi trzeba było amputować część skrzydła Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.