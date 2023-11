Trzylatek został sam na placu zabaw. Skandal w przedszkolu na Podkarpaciu

Ksiądz z Podkarpacia powiedział, dlaczego Kościół chroni pedofili! "Uznawał to za zupełnie normalną rzecz"

O sprawie poinformował "Tygodnik Nadwiślański". W ubiegłym tygodniu przedszkolanki w Woli Baranowskiej miały zabrać dzieci na plac zabaw. Nie byłoby w tym nic oburzającego, gdyby nie to, że jedno z dzieci miało zasnąć, a przedszkolanki wróciły do placówki i nie zauważyły obecności maluszka. Dziecko miała znaleźć przechodząca kobieta, która odprowadziła dziecko do przedszkola.

Do tygodnika napisał oburzony rodzic:

„Piszę tę wiadomość nie po to, aby zrobić komuś na złość, tylko jako przerażony rodzic czteroletniego synka. Chciałbym żeby ta wiadomość została rozpowszechniona, aby wyeliminować tego typu „patologię” i uniknąć nieszczęścia. Za dużo teraz dramatów słyszymy w telewizji z udziałem dzieci” – czytamy.

Dyrektorka placówki Janina Wilk potwierdziła, że takie zdarzenie miało miejsce, jednak nie chciała komentować sprawy, natomiast burmistrz Baranowa Sandomierskiego, Marek Mazur zaznaczył, że obie wychowawczynie zostały ukarane naganami z wpisem do akt. W rozmowie z "Tygodnikiem Nadwiślańskim" przyznał, że rozważano zwolnienie wychowawczyń, natomiast zrezygnowano z tego pomysłu biorąc pod uwagę, że przedszkolanki cieszyły do tej pory się dobrą opinią.