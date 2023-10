"Śpij nasz Aniołku"

Dzieciom pękły serduszka po śmierci Pawełka. Wzięły jego zdjęcie i zrobiły coś poruszającego

Paweł K. (11 l.) i Jakub R. (11 l.) w środowe popołudnie wracali ze szkoły do swoich domów. Do celu brakowało im po kilkadziesiąt metrów. Razem z nimi szły dwie koleżanki. Dzieci maszerowały ulicą, która nie ma chodnika, jednak według ustaleń miały iść gęsiego, kiedy w chłopców wjechała 78-latka prowadząca opla. Pawełek zginął na miejscu, Kuba trafił do szpitala. Koledzy z klasy pożegnali w niezwykły sposób tragicznie zmarłego chłopca.