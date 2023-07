Turysta rażony piorunem na szlaku! Zaskoczyła go gwałtowna burza

Do zdarzenia doszło w niedzielę (2 lipca 2023), około godz. 13, w rejonie grzbietu górskiego „Przymiarki” w Beskidzie Niskim.

Policjanci z Krosna, którzy w weekend razem z leśnikami realizowali działania pn. „Lasy Zdrojowe 2023" zwrócili uwagę na wyraźnie zdezorientowanego turystę.

- 76-letni mężczyzna był przemoczony i wykazywał symptomy hipotermii. Mężczyzna twierdził, że w trakcie wędrówki zaskoczyła go gwałtowna burza, przed którą schronił się pod drewnianym zadaszeniem. Podczas trwającej nawałnicy, w drewnianą konstrukcję uderzył piorun. Na skutek wyładowania elektrycznego, stojący w wodzie turysta zaczął odczuwać ból kończyn dolnych - informują mundurowi.

Policjanci udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy. Radiowozem przewieźli go do miejscowości Rymanów. W ustalonym miejscu oczekiwał już zespół ratownictwa medycznego, któremu przekazano poszkodowanego. 76-letni mieszkaniec województwa łódzkiego trafił do szpitala.

