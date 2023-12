Dlaczego Polacy się rozwodzą? Statystyki GUS

Polacy coraz częściej decydują się na rozwód, jednak wbrew zapowiedziom, nie są to drastyczne zmiany. - Prawie 60 tys. pozwów rozwodowych wpłynęło w trzech pierwszych kwartałach 2023 roku do 47 sądów okręgowych w całej Polsce. To tylko o 1,4 proc. więcej niż rok wcześniej. W omawianym okresie najwięcej pozwów złożono w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Krakowie. Na końcu zestawienia widać Łomżę, Przemyśl oraz Suwałki - podał specjalistyczny serwis Monday News.

Co jest główną przyczyną rozwodów? Okazuje się, że na pierwszym miejscu wcale nie znajduje się zdrada. Dodatkowo zdecydowanie rzadziej istnieje tylko jeden powód, przez który dochodzi do rozwodów. Główny Urząd Statystyczny podał dane za 2022 rok. Najczęstsze z wyłącznych przyczyn rozpadu pożycia małżeńskiego to, kolejno: niezgodność charakterów, niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu, inne przyczyny, dłuższa nieobecność, naganny stosunek do członków rodziny, różnice światopoglądowe, nieporozumienia na tle finansowym, niedobór seksualny i na końcu znajdują się trudności mieszkaniowe.

W którym województwie było najwięcej rozwodów?

Zobacz naszą galerię i sprawdź, w którym województwie w Polsce według GUS było najwięcej rozwodów w 2022 roku (dane na 10 000 mieszkańców).

