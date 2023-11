Wypadek busa na Podkarpaciu! Przewoził 23 dzieci [ZDJĘCIA]

Przylecieli Ryanairem na zakupy do Lidla i porównali paragony. Nie mogli wyjść z szoku

Aktualizacja, godz. 10.33

Podkarpaccy policjanci przekazali wstępne informacje dotyczące wypadku.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca osobowym busem marki Iveco, relacji Tuszów Narodowy – Mielec, najprawdopodobniej straciła panowanie nad pojazdem, zsunęła się z drogi do rowu i pojazd przewrócił się na bok. Poza kierującą, busem podróżowało 21 osób w wieku od 13 do 19 lat. Do szpitala na badania trafiły cztery pasażerki. Na szczęście obrażenia jakie doznały nie zagrażają ich życiu - czytamy w komunikacie.

Jak informują mundurowi, 33-latka kierująca iveco była trzeźwa. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia.

Wcześniej pisaliśmy:

W czwartkowy poranek (30 listopada 2023) w Trześni o godz. 7.30 doszło do wypadku busa. Jak informuje bryg. Marcin Betleja, droga wojewódzka 985 w Trześni w pow. mieleckim jest całkowicie zablokowana.

- Około godz. 7.30 kierujący osobowym busem zjechał do rowu. Busem podróżowało 23 dzieci w wieku szkolnym. Na szczęście nic poważnego im się nie stało. Dwoje dzieci zostało zabranych na dalsze badania do szpitala. Na miejscu pomocy poszkodowanym udziela 8 zastępów straży pożarnych z powiatu mieleckiego - informuje bryg. Marcin Betleja rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

