Wypadek na autostradzie A4. Trudne warunki na drodze

Do kolizji doszło we wtorek (27 czerwca 2023) na podkarpackim odcinku autostrady A4 na wysokości miejscowości Jaźwiny tuż przed godziną 10.00. Jak wynika z informacji przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne, nikt nie został ranny. Do zdarzenia doszło na pomiędzy węzłami Tarnów Centrum - Dębica Zachód.

W miejscu kolizji przez krótki czas występowały utrudnienia w ruchu, zablokowany był jeden pas. Ruch odbywa się już dwoma pasami.

- Na drodze są bardzo trudne warunki - informuje nas internauta.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl

Zabytkowa willa straszy w centrum miasta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.