Martwy 23-latek w mieszkaniu. Tajemnicza śmierć mężczyzny w Ogrodzieńcu

i Autor: Shutterstock

Co się stało?

23-latek z Ogrodzieńca nie żyje. Tajemnicza śmierć mężczyzny

W piątek, 3 lutego na terenie Ogrodzieńca ujawniono zwłoki 23-letniego mężczyzny. Ciało znajdowało się w jednym z mieszkań. Nieoficjalnie podawano, że do śmierci 23-latka nie przyczyniły się osoby trzecie. Zapytaliśmy Prokuraturę Rejonową w Zawierciu o to, jakie są obecnie ustalenia w tej sprawie. Oto, co usłyszeliśmy.