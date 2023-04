Autobus komunikacji miejskiej potrącił 10-letnie dziecko. Chłopiec jest w ciężkim stanie

Co za koszmar

Autobus komunikacji miejskiej potrącił dziecko w Katowicach

Do wypadku doszło w dzielnicy Brynów na ul. Rolnej, we wtorek, 4 kwietnia. Zgłoszenie wpłynęło do służb o godz. 16:24. Na miejsce pojechała straż pożarna, pogotowie ratunkowe i policja. Według relacji jednego ze świadków, w chwili potrącenia przez autobus linii 296 10-letnie dziecko jechało na hulajnodze.

- Po przyjeździe na miejsce strażacy udzielili poszkodowanemu, około dziesięcioletniemu dziecku kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazali je pod opiekę pogotowia ratunkowego - powiedział tvn24.pl kpt. Rafał Gruszka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Dziecko po uderzeniu przez autobus straciło przytomność. Po udzieleniu pierwszej pomocy przez strażaków zostało przekazane ratownikom medycznym. Chłopiec trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

- Chłopiec trafił do nas z licznymi obrażeniami. Jest w stanie ciężkim, stabilnym - przekazał Wojciech Gumułka, rzecznik Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Policja będzie ustalać teraz, czy chłopiec jechał, czy prowadził hulajnogę przez drogę w chwili zdarzenia. Kierowca autobusu był zbadany alkomatem. Był trzeźwy.

