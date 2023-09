Był pijany, wiózł dzieci do szkoły. 45-latek wydmuchał 2 promile!

Był pijany, przewoził dwójkę swoich dzieci. Miał zakaz prowadzenia aut

Wszystko wydarzyło się około godziny 8:00 rano w piątek, 8 września, na ulicach Gierałtowic. Policjanci zatrzymali do kontroli jadące niedaleko jednej ze szkół bmw. Kierowca przewoził w aucie dwójkę dzieci. Zaraz po zatrzymaniu zszokowani mundurowi wyczuli od kierowcy alkohol. Postanowili natychmiast dokładnie zbadać stan trzeźwości mężczyzny. Okazało się, że 45-latek wydmuchał 2 promile! W takim stanie wsiadł za kierownicę swojego bmw, by w kompletnej nieodpowiedzialności zawieźć swoje dzieci do szkoły. W dodatku po sprawdzeniu bazy danych szybko wyszło na jaw, że 45-latek ma zakaz prowadzenia pojazdów!

Mężczyzna odpowie za dwa przestępstwa

Szybka reakcja policjantów prowadzących rutynowe kontrole na ulicach Gierałtowic zapobiegła tragedii z udziałem niewinnych i bezbronnych dzieci. Pijany 45-latek przewożący swoje pociechy w bmw, w dodatku z odebranym prawem jazdy, naraził je na ogromne i niewyobrażalne niebezpieczeństwo. Teraz mężczyzna słono zapłaci za swoje szokująco nieodpowiedzialne zachowanie. Jak informują policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, 45-latek odpowie za dwa przestępstwa - prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i złamanie sądowego wyroku.

Policja apeluje i przypomina

- Przypominamy: podczas prowadzonych działań kontrolnych, mundurowi zwracają uwagę, czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub jego utrudnienia. Stałym elementem działań „Bezpieczna droga do szkoły” są też spotkania policjantów z dziećmi, poświęcone bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Policjanci omawiają zagadnienia dotyczące obowiązujących zasad poruszania się po drodze oraz wskazują miejsca w rejonie szkół, gdzie należy szczególnie uważać. Przypominają też o potrzebie noszenia elementów odblaskowych. Nie zapomnijmy porozmawiać ze swoimi dziećmi o elementarnych zasadach bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Dajmy także dzieciom przykład, jak bezpiecznie i rozważnie korzystać z drogi - przekazuje Komenda Miejska Policji w Gliwicach.