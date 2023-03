Ciężarówka zjechała z drogi i wpadła do przydrożnego rowu. Koszmarny wypadek na S1

Mieli lecieć na wymarzone wakacje do Meksyku... Zostali wyrzuceni z samolotu za głupie żarty

Ciężarówka wpadła do rowu na trasie S1. Lądował śmigłowiec LPR

Do wypadku doszło w poniedziałek, 6 marca, na trasie S1 w Katowicach (w kierunku Tychów). Samochód ciężarowy zjechał z drogi i wpadł do przydrożnego rowu. Kabina kierowcy została praktycznie zmiażdżona. Ciężarówka wpadając do rowu przewróciła się na bok i zatrzymała na rosnącym drzewie. Na miejscu musiał lądować śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Do zdarzenia zadysponowano 7 zastępów. Kierowca samochodu ciężarowego został zabrany do szpitala przez zespól LPR - informuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Nie wiadomo, co było przyczyną tego wypadku.

