Groźny wypadek w Bytomiu. Radiowóz z trzema funkcjonariuszami zderzył się z volkswagenem

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-10-13 9:24

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło w poniedziałek, 12 października, na ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe: nieoznakowany radiowóz oraz volkswagen, którym podróżowało starsze małżeństwo. W wyniku wypadku poszkodowane zostały cztery osoby, w tym trzech policjantów. Na miejscu przez kilka godzin występowały utrudnienia w ruchu.

Rozbity volkswagen i karetka w Bytomiu. Na miniaturze wrak opla. O wypadku z radiowozem przeczytasz na SE.
Autor: KMP Bytom/ Materiały prasowe

Wypadek w Bytomiu. Radiowóz jechał na pilną interwencję

Do wypadku doszło około godziny 9:56 na ulicy Strzelców Bytomskich. W nieoznakowanym oplu podróżowało trzech funkcjonariuszy policji, którzy jechali na pilną interwencję. Jak wynika z przekazanych informacji, radiowóz poruszał się z wykorzystaniem sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

W tym samym czasie z ulicy Wojciechowskiego, z drogi podporządkowanej, na jezdnię wyjeżdżał volkswagen prowadzony przez około 70-letniego mężczyznę. W samochodzie znajdowała się również jego żona.

Doszło do zderzenia obu pojazdów. Dokładny przebieg zdarzenia jest obecnie przedmiotem ustaleń.

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Cztery osoby poszkodowane. Wśród nich trzech policjantów

W wyniku wypadku poszkodowane zostały cztery osoby: trzej funkcjonariusze jadący nieoznakowanym radiowozem oraz kierowca volkswagena.

Jak przekazała podkomisarz Paulina Gnietko z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu, pasażerka volkswagena nie odniosła obrażeń. Kierujący tym samochodem mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Wszyscy poszkodowani trafili do placówki medycznej. Na szczęście obrażenia nie okazały się poważne. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że wszyscy opuścili już szpital.

Badania wykazały również, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia:

Zderzenie dwóch aut w Bytomiu
Galeria zdjęć 3

Czy radiowóz wjechał na czerwonym świetle? Policja wyjaśnia okoliczności

Jednym z istotnych wątków postępowania jest sposób, w jaki doszło do zderzenia pojazdów. Według wstępnych ustaleń radiowóz mógł wjechać na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, jadąc na sygnałach świetlnych i dźwiękowych.

Samo używanie sygnałów uprzywilejowania nie oznacza jednak, że kierowca pojazdu może bez zachowania ostrożności wjechać na skrzyżowanie. Szczegółowe okoliczności zdarzenia wymagają wyjaśnienia.

– Czynności prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bytomiu – przekazała podkomisarz Paulina Gnietko z bytomskiej policji.

Na obecnym etapie nie przesądzono, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek. Ostateczna ocena zdarzenia i kwestia winy będą zależały od ustaleń postępowania.

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Utrudnienia na ulicy Strzelców Bytomskich trwały kilka godzin

Po zderzeniu na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policjanci, którzy zabezpieczali miejsce wypadku i prowadzili czynności.

Wypadek spowodował utrudnienia dla kierowców. Zablokowany był jeden pas ruchu, a problemy z przejazdem utrzymywały się przez kilka godzin.

Zgodnie z informacją dotyczącą zdarzenia utrudnienia zakończyły się o godzinie 16:08. Sprawa jest wyjaśniana pod nadzorem prokuratury.

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