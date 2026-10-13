Wypadek w Bytomiu. Radiowóz jechał na pilną interwencję
Do wypadku doszło około godziny 9:56 na ulicy Strzelców Bytomskich. W nieoznakowanym oplu podróżowało trzech funkcjonariuszy policji, którzy jechali na pilną interwencję. Jak wynika z przekazanych informacji, radiowóz poruszał się z wykorzystaniem sygnałów świetlnych i dźwiękowych.
W tym samym czasie z ulicy Wojciechowskiego, z drogi podporządkowanej, na jezdnię wyjeżdżał volkswagen prowadzony przez około 70-letniego mężczyznę. W samochodzie znajdowała się również jego żona.
Doszło do zderzenia obu pojazdów. Dokładny przebieg zdarzenia jest obecnie przedmiotem ustaleń.
Cztery osoby poszkodowane. Wśród nich trzech policjantów
W wyniku wypadku poszkodowane zostały cztery osoby: trzej funkcjonariusze jadący nieoznakowanym radiowozem oraz kierowca volkswagena.
Jak przekazała podkomisarz Paulina Gnietko z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu, pasażerka volkswagena nie odniosła obrażeń. Kierujący tym samochodem mężczyzna został przewieziony do szpitala.
Wszyscy poszkodowani trafili do placówki medycznej. Na szczęście obrażenia nie okazały się poważne. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że wszyscy opuścili już szpital.
Badania wykazały również, że uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
Zdjęcia z miejsca zdarzenia:
Czy radiowóz wjechał na czerwonym świetle? Policja wyjaśnia okoliczności
Jednym z istotnych wątków postępowania jest sposób, w jaki doszło do zderzenia pojazdów. Według wstępnych ustaleń radiowóz mógł wjechać na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, jadąc na sygnałach świetlnych i dźwiękowych.
Samo używanie sygnałów uprzywilejowania nie oznacza jednak, że kierowca pojazdu może bez zachowania ostrożności wjechać na skrzyżowanie. Szczegółowe okoliczności zdarzenia wymagają wyjaśnienia.
– Czynności prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bytomiu – przekazała podkomisarz Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
Na obecnym etapie nie przesądzono, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek. Ostateczna ocena zdarzenia i kwestia winy będą zależały od ustaleń postępowania.
Utrudnienia na ulicy Strzelców Bytomskich trwały kilka godzin
Po zderzeniu na miejscu pracowały służby ratunkowe oraz policjanci, którzy zabezpieczali miejsce wypadku i prowadzili czynności.
Wypadek spowodował utrudnienia dla kierowców. Zablokowany był jeden pas ruchu, a problemy z przejazdem utrzymywały się przez kilka godzin.
Zgodnie z informacją dotyczącą zdarzenia utrudnienia zakończyły się o godzinie 16:08. Sprawa jest wyjaśniana pod nadzorem prokuratury.