Katolicka influencerka z wyrokiem! Przegrała proces z ważnym ośrodkiem

Najjjka przegrała proces z Ośrodkiem Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych

Katolicka influencerka Najjjka znów jest w centrum uwagi internautów. Jak poinformował na platformie X Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, pobożna celebrytka przegrała właśnie proces dotyczący rozpowszechniania znieważających ją treści, o które oskarżała ośrodek. Chodzi o głośną sprawę Grzegorza Brauna i jego zachowania w Sejmie, gdy gaśnicą ugasił menorę. Najjjka w jednym z nagrań udostępnionych w sieci wyraziła pochwałę dla jego antysemickiego czynu, co nie uszło uwadze ośrodka.

"Grzegorz Braun w Sejmie ugasił gaśnicą menorę. Czyli coś, co dzisiaj poruszyło moje serce. Grzegorz Braun jasno powiedział, że zrobił to po to, żeby podkreślić, że Polska jest krajem katolików. Jest naszym krajem, a nie jakiegoś innego wyznania (...). Jako katoliczka jestem dumna z pana Brauna, że stanął w obronie nas, katolików, czyli mieszkańców Polski, obywateli Polski" - mówiła na nagraniu katoinfluencerka.

Ośrodek jasno potępił wtedy postawę Najjjki, a ta oskarżyła go o publikowanie znieważających ją treści. Sprawa skończyła się w sądzie, który we wtorek, 26 marca, wydał wyrok.

- Szanowni Państwo właśnie przed chwilą wygraliśmy proces karny z Natalią Ruś pseudonim "Najka". Chodzi o proces o sygnaturze III K 129/23, który toczył się przed Sądem Rejonowym w Rybniku. W którym Ruś oskarżyła nas rozpowszechnianie treści, które ją rzekomo znieważały. Tymczasem sąd po przeprowadzeniu przewodu sądowego całkowicie nas uniewinnił uznając, że wszystko co zostało opublikowane na temat tej kato celebrytki miało oparcie w prawdzie. Zgodnie z wyrokiem Ruś będzie musiała dodatkowo zwrócić nam dosyć wysokie koszty postępowania sądowego - napisał na platformie X Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

WŁAŚNIE WYGRALIŚMY PROCES Z NATALIĄ RUŚ PSEUDONIM "NAJKA"! Szanowni Państwo właśnie przed chwilą wygraliśmy proces karny z Natalią Ruś pseudonim "Najka".Chodzi o proces o sygnaturze III K 129/23, który toczył się przed Sądem Rejonowym w Rybniku. W którym Ruś oskarżyła nas o… pic.twitter.com/hFRjBJBENu— Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich (@OmzRi) March 26, 2024

Katoinfluencerka Najjjka starła się z księdzem! Wyzywała go