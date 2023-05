Magda skoczyła z balkonu, bo Piotr się nad nią znęcał. "Krzyczał, że ją kocha"

Pogrzeb Kamilka z Częstochowy. Słowa księdza łamią serce. Ważny apel go żałobników

Było około godz. 4.00 nad ranem, kiedy 20-letnia Magda skoczyła z balkonu znajdującego się na czwartym piętrze bloku przy ul. Armii Krajowej w Jastrzębiu-Zdroju. Dramat wydarzył się 18 maja 2021 roku. Młoda kobieta jeszcze żyła, kiedy z mieszkania na dół dobiegł jej partner - Piotr G. Jak zeznali mieszkańcy budynku, mężczyzna klęczał przy swojej dziewczynie, pytał, co na narobiła. Krzyczał, że ją kocha. Wszystko widzieli sąsiedzi, których obudził huk spadającego ciała. - Ona jeszcze oddychała, on strasznie krzyczał. Sąsiadka zadzwoniła po karetkę, bardzo przykre przeżycie - opowiadała nam wówczas pani Ewa, świadek zdarzenia. Na miejsce przyjechała karetka. Niestety, mimo reanimacji Magda zmarła. Tymczasem Piotr jak gdyby nigdy nic... wrócił do swojego mieszkania, choć wcześniej oferował pomoc.

Piotr G. znęcał się nad Magdą

Mieszkańcy bloku twierdzili, że w lokalu, który 30-letni obecnie Piotr G. zajmował razem z Magdą, często było słychać rożnego rodzaju hałasy. Wśród nich głośną muzykę. - Sprawiał wrażenie agresywnego człowieka, może bywał pod wpływem - mówili o mężczyźnie sąsiedzi. Prokuratura również dostrzegła, że Piotr może mieć coś na sumieniu. Śledczy postawili mu zarzut znęcania się nad 20-latką, co doprowadziło do jej śmierci. Jacek Rzeszowski, prokurator rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju informował, że związek między samobójstwem kobiety i traktowaniem jej przez partnera jest bezsprzeczny. Piotr trafił do aresztu.

Wyrok dla Piotra nie satysfakcjonuje prokuratury

Prokuratura prowadziła śledztwo w sprawie znęcania się nad Magdaleną M. Postępowanie zakończone zostało wniesieniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko partnerowi pokrzywdzonej Piotrowi G. Jak podaje poinformował nas prok. Rzeszkowski, 13 marca tego roku mężczyzna został uznany za winnego przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju, który wymierzył mu karę 4 lat pozbawienia wolności. - Kara ta została przez oskarżyciela publicznego uznana za zbyt łagodną, w związku z czym od wyroku wniesiono apelację. Termin rozprawy odwoławczej nie został jeszcze wyznaczony - przekazał nam Jacek Rzeszkowski.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy? Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:

116 111 Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych:

116 123 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:

800 121 212 Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie:

800 108 108 Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie:

800 111 123 pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.