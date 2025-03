Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która - na mocy specjalnej ustawy - zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, organizuje w ich imieniu komunikację miejską poprzez jednostkę budżetową - Zarząd Transportu Metropolitalnego. Koordynowana przez ZTM komunikacja nosi nazwę Transport GZM.

Linie minibusowe w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Coraz gęstsza sieć

Jak przekazano we wtorkowej informacji ZTM, linie minibusowe to najszybciej rozwijający się rodzaj przewozów na terenie GZM.

- Podróżni zamieszkujący obszary, które z powodów ograniczeń drogowych nie mogą być obsługiwane przez standardowe autobusy, zyskują dzięki nim dostęp do komunikacji miejskiej. Mniejsze pojazdy mogą bez przeszkód przejeżdżać np. przez wąskie ulice lub ciasne skrzyżowania. Dla samorządów linie minibusowe to rozwiązanie korzystne finansowo, bo koszt ich utrzymania jest mniejszy niż linii standardowych - argumentuje dyrektor ZTM Małgorzata Gutowska.

Z danych ZTM wynika, że w 2019 r. na terenie GZM linii minibusowych było 34, a pojazdy na nich kursujące pokonały około 2,7 mln km na obszarze 22 gmin. Na koniec 2024 r. linii minibusowych było już 52, a obsługujące je wozy przejechały ok. 3,9 mln kilometrów w 27 gminach.

W najbliższych miesiącach liczby te mają znów wzrosnąć. Poziom pracy eksploatacyjnej (liczba kilometrów pokonywanych przez minibusy) w 2025 r. ma przekroczyć 4 mln wozokilometrów.

- Z naszych szacunków wynika, że w 2023 i 2024 r. z linii minibusowych skorzystało kolejno ok. 3,2 i 3,3 mln pasażerów. Zakładamy, że dzięki wzrostowi pracy eksploatacyjnej w 2025 r. z linii minibusowych skorzysta ok. 5 mln pasażerów - zapowiada dyrektor ZTM.

ZTM na razie nie informuje o szczegółach planowanych nowych linii minibusowych, prowadzi natomiast przetarg na obsługę minibusami istniejącej już linii zastępczej, której trasa wiedzie przez Katowice i Mysłowice.

Kontrakt zakłada wykonanie prawie 81 tys. wozokilometrów dwoma pojazdami. Minibusy nie mogą być dłuższe niż 8 metrów i muszą posiadać co najmniej 35 miejsc, w tym co najmniej 11 siedzących. Czas świadczenia usługi to od 26 kwietnia 2024 r. do 31 stycznia 2026 r. Termin zgłaszania ofert mija 14 marca.

Transport GZM to potęga na mapie europejskiej komunikacji. Autobusy, minibusy, trolejbusy, tramwaje i rowery

Sieć Transport GZM należy do największych w Europie sieci publicznego transportu miejskiego. Na ulicach 41 miast i gmin GZM oraz kilkunastu z nią sąsiadujących w jej barwach w dni robocze kursuje ok. 1,8 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów.

Częścią Transport GZM jest Metrorower, największy w Polsce i trzeci w Europie system miejskich wypożyczalni rowerów (w sezonie 7 tys. rowerów). Docelowo, po zakończeniu trwających i przygotowywanych kolejowych inwestycji infrastrukturalnych, osią poruszania się po GZM ma stać się Metrokolej.