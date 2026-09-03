Kierowców czeka komunikacyjny koszmar. DTŚ zwężona do jednego pasa

Od czwartku kierowcy przejeżdżający przez Świętochłowice i Chorzów muszą przygotować się na poważne utrudnienia i ogromne korki. Na Drogowej Trasie Średnicowej, będącej jednym z najważniejszych objazdów zamkniętej estakady w centrum Chorzowa, rozpoczynają się pilne prace. Ruch na jezdni północnej zostanie ograniczony z trzech pasów do zaledwie jednego.

To oznacza kolejne poważne utrudnienie na trasie, która już teraz przejmuje ogromną część ruchu między Katowicami a Bytomiem. Świętochłowicki magistrat ostrzega wprost: szczególnie w godzinach szczytu mogą tworzyć się znaczne zatory.

Problemy nie kończą się jednak na DTŚ. Tego samego dnia w Chorzowie zamknięty zostanie również wiadukt ul. Nowej nad linią kolejową nr 131. Obiekt zostanie rozebrany, a w jego miejscu powstanie nowy. Kierowcy będą musieli korzystać z wyznaczonych objazdów.

Sytuacja jest szczególnie trudna, bo od czerwca 2025 roku zamknięta pozostaje także estakada nad rynkiem w Chorzowie w ciągu DK79. To właśnie jej zamknięcie spowodowało przeniesienie części ruchu na DTŚ i dalej w kierunku ul. Bytomskiej.

Teraz główna trasa objazdowa sama zostanie mocno ograniczona.

DTŚ z trzema pasami do jednego

Od 3 września na jezdni północnej DTŚ w rejonie salonu Volkswagena prowadzone będą pilne roboty zabezpieczające i naprawcze. Kierowcom pozostanie tylko jeden pas ruchu zamiast trzech.

Samorząd Świętochłowic apeluje, aby w miarę możliwości wybierać trasy alternatywne. Kierowcy korzystający z DTŚ muszą liczyć się ze znacznie dłuższym przejazdem, szczególnie rano i po południu.

Dodatkowym problemem jest wiadukt nad linią kolejową nr 131 na granicy Świętochłowic i Chorzowa. Już wcześniej sygnalizowano jego pogarszający się stan techniczny. Wprowadzono tam ograniczenie prędkości ze 100 do 70 km/h.

Kolejne zamknięcie w Chorzowie

Od czwartku zamknięty zostanie również wiadukt ul. Nowej. Rozpocznie się jego rozbiórka i budowa nowego obiektu.

Dla samochodów o wysokości do 3,7 m przygotowano objazd ul. Legnicką, gdzie znajduje się niski tunel pod torami. Wyższe pojazdy będą musiały korzystać z dużo bardziej rozbudowanej trasy prowadzącej m.in. przez ul. Katowicką, 3 Maja, Żołnierzy Września, 75. Pułku Piechoty, DTŚ, Górniczą, Racławicką lub Gałeczki, Wojska Polskiego, Parkową i Kościuszki.

Estakada nadal zamknięta

W tle pozostaje największy problem komunikacyjny Chorzowa — zamknięta estakada nad centrum miasta.

Obiekt został wyłączony z ruchu 2 czerwca 2025 roku po ekspertyzie wskazującej na jego bardzo zły stan techniczny. Późniejsza ekspertyza uzupełniająca określiła stan estakady jako przedawaryjny, ale dopuściła możliwość jej tymczasowego użytkowania przez maksymalnie pięć lat, pod warunkiem wykonania koniecznych napraw i stałego monitoringu.

Mimo to władze Chorzowa nie zdecydowały się na przywrócenie ruchu samochodowego na estakadzie. Miasto przygotowuje natomiast koncepcję nowego układu drogowego centrum, który ma funkcjonować bez tego obiektu.

Na razie kierowcom pozostaje więc objazd. A od czwartku jego najważniejszy fragment — DTŚ — zostanie mocno zwężony.

Estakada w Chorzowie: