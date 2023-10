Nie żyje ikona polskiej socjologii. Zmarł prof. Marek Szczepański

Prof. Marek Szczepański, przez wiele lat związany był z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. "Pogrążeni w ogromnym smutku i z niedowierzaniem przekazujemy informację o śmierci Profesora Marka S. Szczepańskiego – naszego wieloletniego Kolegi, Mentora, Mistrza" - czytamy w mediach społecznościowych. "Był bez wątpienia jedną z ikon polskiej socjologii, niezwykle ważną postacią naszego środowiska. Niezmiernie trudno jest nam pogodzić się z tą tragiczną wiadomością".

Prof. Marek Szczepański specjalizował się w socjologii edukacji, socjologii miasta i regionu, socjologii społeczności lokalnych oraz teorii rozwoju społecznego. Był autorem, współautorem lub redaktorem ok. 350 publikacji naukowych, badaczem problemów regionalnych i lokalnych w okresie transformacji ustrojowej - tej tematyce poświęcił m.in. książkę "Opel z górniczym pióropuszem. Województwa katowickie i śląskie w procesie przemian".

Profesor był redaktorem pierwszej strategii rozwoju metropolii górnośląskiej i współautorem strategii rozwoju woj. śląskiego. W 2009 roku został honorowym obywatelem Tychów, gdzie mieszkał; był m.in. redaktorem monografii miasta. "Był bardzo związany z naszą lokalną społecznością. Jego praca i ogromna wiedza miała wpływ na rozwój naszego miasta" - napisał na Facebooku prezydent miasta Andrzej Dziuba.

Prezydent Tychów przypomniał, że prof. Szczepański był wybitnym socjologiem i nauczycielem akademickim, współzałożycielem Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, współtwórcą Tyskich Seminariów Majowych, aktywnym uczestnikiem życia społecznego. "Odszedł Profesor Marek Szczepański - wybitny naukowiec, świetny wykładowca, dobry człowiek" - napisał wiceprezydent miasta Maciej Gramatyka.

Prof. Marek Stanisław Szczepański urodził się w 1956 r. w Częstochowie. W 1978 r. ukończył socjologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a pięć lat później uzyskał na tej uczelni stopień doktora. W 1989 r. został doktorem habilitowanym, a w 1995 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Był związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, m.in. jako jego szef. Był również profesorem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wykładowcą Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, a także wykładowcą w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Opolskiego oraz na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Był współzałożycielem i pierwszym rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.

Był członkiem prezydium Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk i przewodniczącym rady naukowej Instytutu Śląskiego w Opolu, członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. W 2011 r. bez powodzenia kandydował do Senatu z ramienia Unii Prezydentów – Obywatele do Senatu. W 2016 r. został uhonorowany uniwersytecką Nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną „w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych i dydaktycznych”.

