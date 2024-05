To nie Włochy, lecz mała miejscowość w Polsce. Turyści z całego świata zachwyceni! "Krajobrazy niczym z Sycylii"

Makabra w Cieszynie. Rowerzysta uderzył w ścianę budynku. Zginął na miejscu

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę, 25 maja, około godz. 21:40. Jadący ul. Mickiewicza 46-letni rowerzysta uderzył w ścianę budynku przy alei Jana Łysaka. Na miejscu natychmiast interweniowały wezwane przez świadków zdarzenia służby ratunkowe. Niestety, mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia. W związku z wypadkiem policjanci wykonali niezbędne czynności procesowe, w tym przeprowadzili dokładne oględziny. Decyzją prokuratora przeprowadzona zostanie sekcja zwłok 46-latka, która może dać odpowiedzi na kilka kluczowych w śledztwie pytań. Sprawę wyjaśniają pod nadzorem cieszyńskiej prokuratury policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

- Policjanci apelują do kierowców i pozostałych użytkowników dróg o szczególną ostrożność podczas jazdy.Nadmierna prędkość, roztargnienie na drodze, a także lekkomyślność uczestników ruchu drogowego to wciąż najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych. Zwolnijmy, zachowajmy maksimum ostrożności, aby na naszych drogach nie dochodziło do niepotrzebnych tragedii - zwracają uwagę policjanci z Cieszyna.

