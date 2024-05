Budowa drogi S1 Podwarpie-Dąbrowa Górnicza bliska końca. Wyburzą wiadukt nad DK 1

Dobiega końca budowa odcinka drogi ekspresowej S1 Podwarpie-Dąbrowa Górnicza. W ramach robót zakończono przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, została wykonana przebudowa wodociągów miejskich i wody przemysłowej należącej do Huty Katowice, a także zakończono przebudowy gazociągów przesyłowych należących do PSG oraz Gaz System‎. Wykonano przebudowę linii wysokiego napięcia kolidującą z realizowaną drogą ‎ekspresową, zrealizowano roboty związane z przebudową sieci teletechnicznych oraz elektroenergetycznych. Wybudowano 13 obiektów inżynierskich: dwa mosty, cztery wiadukty, dwie kładki dla pieszych oraz siedem przejść dolnych dla zwierząt. Zrealizowano także drogi dojazdowe i łącznikowe, co znacząco usprawniło komunikację lokalną dla okolicznych mieszkańców.

Największym wyzwaniem końcowego etapu inwestycji jest wyburzenie starego wiaduktu nad DK 1 i wybudowanie nowego wiaduktu, spełniającego wymogi drogi ekspresowej.

- 23 stycznia zawarliśmy aneks regulujący wykonanie dodatkowych robót budowlanych w obrębie węzła Dąbrowa Górnicza Pogoria. Wyburzymy istniejący wiadukt drogowy nad DK1 w ciągu DW796 (ul. Armii Krajowej), a w jego miejsce wybudujemy nowy, dostosowany do parametrów drogi ekspresowej S1 wiadukt. Nowy wiadukt zaprojektowano jako dwuprzęsłowy o konstrukcji z belek prefabrykowanych typu T, zespolonych płytą betonową wykonaną na budowie. Rozpiętości przęseł w osi konstrukcji wynoszą 21,5 i 22 m. Przekrój poprzeczny ustroju nośnego będzie składał się z 14 belek prefabrykowanych. Wiadukt zostanie dostosowany do obowiązujących parametrów bezpieczeństwa – w szczególności zapewniania odpowiedniej widoczności na drodze DW796. Przebudowane zostaną także dojazdy na wiadukt, oświetlenie i kanalizacja w rejonie obiektu. W trakcie rozbiórki istniejącego wiaduktu oraz budowy nowego organizacja ruchu w rejonie węzła będzie kilkukrotnie zmieniana. Zakończenie budowy obiektu i dopuszczenie go do ruchu wraz z uruchomieniem przebudowanego węzła Pogoria planowane jest do końca 2024 r. - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Poniżej dalsza część artykułu.

Kiedy koniec inwestycji?

Pierwotny termin zakończenia realizacji przypadał na 11 grudnia 2023 r. Po podpisaniu aneksów terminowych uwzględniających uzasadnione roszczenia wykonawcy, zakończenie robót powinno nastąpić do 24 czerwca 2024 r. Wyjątkiem jest węzeł Pogoria, który zostanie oddany do użytkowania wraz z nowo wybudowanym wiaduktem do 31 grudnia 2024 r.

Wykonawcą inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" jest Budimex. Całkowita wartość projektu to ponad 302 miliony złotych, z czego ponad 168 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

