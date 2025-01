Gliwice. Autobus miejski zderzył się z ciągnikiem. Wypadek na Chorzowskiej

Łącznie 14 osób zostało poszkodowanych w zderzeniu autobusu miejskiego z ciągnikiem rolniczym na ul. Chorzowskiej w Gliwicach. Do wypadku doszło we wtorek, 28 stycznia, po godz. 6. Wszystkim została udzielona pomoc przedmedyczna, ale obrażenia ośmiorga osób okazały się na tyle poważne, że zapadła decyzja o zabraniu ich do szpitala. Dwie z nich zostały z kolei ciężko ranne, dlatego jedna trafiła od razu do śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Policja w Gliwicach ustaliła już wstępne okoliczności wypadku na ul. Chorzowskiej.

- Kierowca ciągnika zatrzymał się przed przejściem, żeby przepuścić pieszego, ale wtedy w jego tył uderzył autobus miejski, którego kierowca być może tego nie zauważył albo zbyt późno zahamował. Warto podkreślić, że ciągnik był wyjątkowo masywny, duży, w dodatku z przyczepą - relacjonuje w rozmowie z "Super Expressem" podinspektor Marek Słomski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Jak dodaje, cały czas trwają czynności służb ratowniczych, w tym oględziny miejsca zdarzenia, które prowadzą mundurowi. Na ul. Chorzowskiej nadal panują utrudnienia w ruchu, choć samochody mogą już przejeżdżać jednym pasem.

