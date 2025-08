Seria trzęsień ziemi w USA! To już trzecie. Co się dzieje?

Kolejny raz zatrzęsła się ziemia w Stanach Zjednoczonych — to już kolejne takie zjawisko w ciągu zaledwie kilkunastu dni. W nocy z soboty na niedzielę mieszkańcy Nowego Jorku, New Jersey i okolic odczuli wstrząsy o magnitudzie 3,0. Choć nie odnotowano większych szkód, alarmujący jest fakt, że to już drugie trzęsienie ziemi w stanie New Jersey w przeciągu niecałych dwóch tygodni.

i Autor: Shutterstock, X.COM