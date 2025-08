Trzęsienie ziemi w Kalifornii! Ostrzeżenia przed kataklizmem wracają

Kolejne trzęsienie ziemi, tym razem w Kalifornii. Wstrząsy o sile 4,3 stopnia w skali Richtera odczuwalne w Hollywood

Kolejny raz zatrzęsła się ziemia! Nie odwołano jeszcze ostatnich ostrzeżeń przed tsunami (dla Ameryki Południowej) po tym, jak potężne wstrząsy pojawiły się w rejonie rosyjskiej Kamczatki, a już sejsmolodzy donoszą o kolejnych niepokojących zjawiskach. Na szczęście tym razem przynajmniej póki co nic nie wiadomo o tym, by trzęsienie ziemi w Kalifornii wywołało jakieś zniszczenia lub by były ofiary, ale mieszkańcy z niepokojem śledzą komunikaty.

Najsilniejszy wstrząs, o magnitudzie 4.3 stopnia w skali Richtera, miał miejsce jeszcze w czwartek 31 lipca rano czasu lokalnego, a jego epicentrum znajdowało się na północ od miasta Fontana – podała stacja FOX 11. Według danych Amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS) kilka minut później, w tym samym rejonie, odnotowano wstrząs wtórny o magnitudzie 3.1. Wcześniej tego samego dnia, USGS zarejestrowało serię mniejszych wstrząsów w pobliżu Rialto. Pierwszy z nich, o magnitudzie 3.0, miał miejsce około godziny 8:34, a drugi, o magnitudzie 2.8, nastąpił dziesięć minut później.

Mimo że seria wstrząsów była odczuwalna w wielu miejscowościach południowej Kalifornii, takich jak Orange, Chino Hills, Beaumont, West Covina, Compton, Rowland Heights, La Puente, Whittier, South Gate i Ontario, na razie nie ma informacji o ewentualnych zniszczeniach lub osobach poszkodowanych. Służby nadal monitorują sytuację i oceniają potencjalne skutki wstrząsów. „Trzęsienie było odczuwalne w całym regionie” – relacjonują widzowie FOX 11.

Naukowcy od lat ostrzegają przed potężnym trzęsieniem ziemi w Kalifornii, które może spowodować katastrofalne skutki

Kalifornia leży w aktywnym sejsmicznie regionie, na którym krzyżuje się wiele uskoków tektonicznych. Najbardziej znanym z nich jest uskok San Andreas, który jest odpowiedzialny za wiele trzęsień ziemi w historii stanu. Naukowcy od lat ostrzegają przed możliwością wystąpienia tzw. "Big One" – potężnego trzęsienia ziemi, które może spowodować katastrofalne skutki dla Kalifornii i całego zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych.

Dwa dni temu miało miejsce najmocniejsze od czternastu lat i szóste najsilniejsze w historii trzęsienie ziemi

30 lipca w rejonie Kamczatki w Rosji miało miejsce jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w dziejach. Było najmocniejsze od czternastu lat i szóste najsilniejsze w historii. Miało siłę 8,8 stopni w skali Richtera. Na Oceanie Spokojnym powstały fale o wysokości do czterech metrów, które zagroziły rejonowi Kamczatki, część wiosek i portów w tej części Rosji zostało zalanych. Alarm podniesiono w Japonii, na zachodnim wybrzeżu USA od Alaski po Kalifornię, w Kanadzie, w części Ameryki Południowej. Na Hawajach nakazano początkowo ewakuację tysięcy ludzi z powodu zagrożenia tsunami, na drogach powstały ogromne korki i wybuchła panika. „Bądźcie silni i bezpieczni” - pisał prezydent Donald Trump na platformie społecznościowej Truth. Z czasem alerty nieco obniżono, komunikaty dla Hawajów po południu nie były już tak zatrważające, a fale okazały się niższe, niż się tego obawiano. Szczęśliwie nie powtórzyła się tragedia z 2004 roku, kiedy drugie największe trzęsienie ziemi w dziejach wywołało gigantyczne tsunami w Indonezji. Zginęło wtedy ponad 230 tys. ludzi w 14 krajach.

Yes Southern California, that was an earthquake you just felt. Today's reminder that California is earthquake country. Preliminary estimate M4.4 north of Riverside, near town of Muscoy. If you felt it please let us know. https://t.co/USSP959D2r pic.twitter.com/LwTqNx2iMc— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) July 31, 2025

