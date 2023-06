Tu w wakacje zarobisz nawet 10 tys. złotych! Oferty dla każdego, nawet bez doświadczenia

Praca na Śląsku. Zobacz oferty

Wakacje to dla wielu nie tylko czas odpoczynku, ale także doskonały moment na podjęcie pracy sezonowej. Uczniowie i studenci przy mniejszym obciążeniu innymi zajęciami z chęcią przeszukują oferty pracy na wakacje, aby dorobić na wymarzony wyjazd lub na inne potrzeby. W sieci publikowane są oferty pracy sezonowej, dodatkowej, dorywczej lub tymczasowej. Wiele z tych ofert dotyczy pracy stacjonarnej, ale są również oferty pracy zdalnej. Sprawdziliśmy oferty z województwa śląskiego. Można je znaleźć na popularnych portalach z ogłoszeniami o pracę.

Oferty pracy na wakacje. Jakie zarobki?

Na jednym z portali znaleźliśmy ofertę pracy z Będzina w sklepie na stanowisku kasjera. Oferowana pensja to od 3,5 do 4,5 tysiąca złotych. Nie ma jednak informacji, czy chodzi o kwotę netto czy brutto. Jedyne wymagania to uczciwość i chęć do pracy. Trzeba mieć również ukończone 18 lat. Oferta skierowana jest do uczniów i studentów. Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy są do uzgodnienia.

Kolejna oferta dotyczy pracy na magazynie popularnej sieciówki kosmetycznej w Pyskowicach. Oferowana pensja to od 6,5 do 7,8 tys. złotych. To może dać nawet 10 tys. na rękę w dwa miesiące. Oferta skierowana jest także do obywateli Ukrainy. Do obowiązków należy kompletacja zamówień i praca na magazynie. Praca jest rozłożona na trzy zmiany, w tym także nocną (8-10 h dziennie).

W Rybniku poszukiwana jest osoba do obsługi zjeżdżalni na kąpielisku Ruda. Wymagane jest tylko wykształcenie podstawowe. Stawka godzinowa wynosi 22,8 zł brutto za godzinę. Z kolei w Jastrzębiu-Zdroju jest praca sezonowa w przedziale 2000 - 3500 złotych miesięcznie przy zbiorach rabarbaru od poniedziałku do soboty w godzinach porannych. Z kolei w Żorach jest praca przy pakowaniu kawy. Stawka dzienna to przedział 18,3 - 22,8 zł za godzinę brutto. Jest to jednak ciężka praca, od poniedziałku do piątku po 12 godzin, opcjonalnie także w sobotę.

Praca zdalna na wakacje

Ci, którzy lepiej czują się w domu przed komputerem, również mogą liczyć na znalezienie dodatkowego zajęcia. W sieci jest mnóstwo ofert pracy zdalnej na różnych stanowiskach. Często nie jest wymagane żadne doświadczenie. Trzeba jednak dobrze zapoznać się z ofertą pracy. Wynagrodzenie jest bowiem często podawane w dość szerokich widełkach. W ofertach, które znaleźliśmy, proponowane wynagrodzenie oscyluje nawet w granicach 3,8 tys. do 11,5 tys. lub 3 tys. do 9 tys. złotych brutto. Trzeba jednak dokładnie wczytać się w ofertę, a najlepiej zadzwonić do pracodawcy i sprawdzić, jak wyglądają szczegóły. W nich bowiem, jak mówi znane powiedzenie, tkwi diabeł!

Sonda Zamierzasz pracować w wakacje? Tak Nie Pracowałem/am za czasów szkolnych/studenckich