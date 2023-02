Tak prezydent Bytomia zakończył karnawał! Mariusz Wołosz tańczy jak natchniony

i Autor: Mariusz Wołosz/ Facebook

Prezydent do tańca i różańca!

Prezydent Bytomia zakończył karnawał w pięknym stylu! Mariusz Wołosz tańczył jak natchniony

Środa Popielcowa to początek Wielkiego Postu. Po zabawach karnawałowych pozostały już wspomnienia. Warto jednak wracać do chwil, gdy bawiliśmy się do upadłego. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz również pokazuje, że potrafi się bawić z klasą. Na swoim koncie na Tik Toku pokazał, jak zakończył tegoroczny karnawał. Do tej pory zbieramy szczęki z podłogi!