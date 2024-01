Przerażający nawiedzony dom. Mieszkało w nim 30 rodzin. Wszystkie uciekły

Najbardziej nawiedzony dom w Polsce, mieści się w Jaworznie?

Choć z pozoru wydaje się zwyczajny, to zwyczajny na pewno nie jest. Od lat historia tego domu mrozi krew w żyłach i wywołuje ciarki na plecach. O Domu krąży wiele historii, jedną z nich jest ta o byłym więźniu obozu koncentracyjnego z Oświęcimia, który miał znęcać się, zabić i zakopać w piwnicy swoje dziecko. Według nielicznych świadków, dom jest nawiedzony. Żadna niemal z 30 rodzin, które tu mieszkały nie zagrzała tu miejsca na długo.

.Ekipa Mystery Hunters, postanowiła sprawdzić, czy dom naprawdę jest nawiedzony. To co ustalili, jest szokujące.

O tym, że dom może być nawiedzony, po raz pierwszy informowano w w listopadzie 2014 roku na platformie YouTube. Grupa zajmująca się zjawiskami paranormalnymi- PTGH, czyli Professional Team of Ghost Hunters przeprowadziła tam śledztwo. Później Piter Shalkevitz, świecki egzorcysta, za pomocą prowokacji chciał skomunikować się ze światem duchów. Potem przez dłuższy czas o budynku było cicho, aż niejaki Peter Langer, który jest szefem Ślonskiej Ferajny, organizacji wspierającej historię, język i kulturę Śląska, postanowił kupić dom i otworzyć w nim escape room.

Jednak, gdy tylko kupił dom i przystąpił do remontu, zaczęły się dziać dziwne rzeczy.

- Dom od samego początku zaczął sprawiać problemy. Drzwi nie chciały się otwierać, przedmioty zmieniały swoje położenie, a z piwnicy co jakiś czas dobiegały niepokojące dźwięki. Robiło się coraz dziwniej. Drzwi same otwierały się i zamykały, samochody zaparkowane na posesji miewały awarie - mówi Peter Langer, właściciel domu.

Mimo to escape room powstał i cieszył się dużym zainteresowaniem.Można było go wynająć na całą noc rozwiązując w nim zagadki, jednak z nieznanych powodów właściciel zawiesił działalność, choć jak wyjaśnił kilka lat temu na łamach "Gazety Wyborczej", zrobił to, ponieważ interesem miała zajmować się córka. Ta jednak nie miała na to czasu wiec postanowił się problemu pozbyć. Dom został wystawiony na sprzedaż za niecałe 200 tys. zł. Potem dom miał być wynajmowany, ale chętnych za wielu nie było. Najodważniejsi byli Ukraińcy, którzy ze względu na słabą znajomość języka, nie znali historii nawiedzonego domu w Jeleniu. Wytrzymali w domu kilka miesięcy, inni rezygnowali po kilku dniach.

- O nawiedzonym domu w Jeleniu wiemy od bardzo dawna. Już kilka lat temu podejmowaliśmy próby przeprowadzenia w nim badań na występowanie zjawisk paranormalnych, lecz udało się to dopiero w tym roku. Zrealizowaliśmy pierwszy projekt tego typu w Polsce - dwie noce z duchami. Uważamy, że im dłużej przebywa się w nawiedzonym miejscu, tym większa szansa na zarejestrowanie i doświadczenie zjawisk nadprzyrodzonych - tłumaczy Piotr z grupy Mystery Hunters z Warszawy.

A tych badacze zjawisk paranormalnych sporo doświadczyli w domu w Jeleniu, gdy zostali tam na dwie doby.

Urządzenia rozmieszczone w piwnicy i na strychu wielokrotnie wyłapywały wahania pola elektromagnetycznego, a więc energii, którą emitują duchy. Udało im się również uchwycić EVP (Electronic Voice Phenomena) - zniekształcony, męski głos nieznanego pochodzenia. Najciekawiej jednak zrobiło się tuż po wybiciu trzeciej w nocy. W jednym z pomieszczeń na parterze zaczęło impulsywnie migać światło, tak jakby jakaś nieznana siła manipulowała energią i dawała o sobie znać.

- Wierzymy, że duchy mogą wpływać na otaczający nas świat i między innymi manipulować światłem. To co się wydarzyło, wprawiło nas w osłupienie. Siedzieliśmy na fotelach, za nami na ścianie wisiał obraz i krzyż, prosiliśmy o jakiś znak. Wybiła trzecia w nocy, czyli godzina duchów i znak się pojawił. To było niesamowite przeżycie - opisuje Radek z Mystery Hunters.