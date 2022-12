Straszna kontuzja odebrała marzenia. Olimpijka z Tokio zbiera na operację w internecie

Więźniowie zostaną zagonieni do pracy w kopalniach. "Bo jest większe zapotrzebowanie"

Olimpijka nie ma pieniędzy na rehabilitację. Koleżanka założyła jej zbiórkę

Paulina Guzowska, olimpijka z Tokio i utytułowana zawodniczka AZS-AWF Katowice, nie ma pieniędzy na kosztowną i bardzo ciężką rehabilitację. Z pomocą przyszła jej koleżanka z drużyny, która założyła dla niej zbiórkę w portalu zrzutka.pl.

Zbiórka została założona 14 grudnia, założono, że potrzebna kwota na kosztowną rehabilitację to 15 tysięcy złotych. Paulina Guzowska w lutym bieżącego roku przeszła skomplikowaną operację więzadła kolana. Po ciężkiej rehabilitacji wróciła do treningów i przygotowań do sezonu 2023. Niestety, w trakcie obozu w Portugalii, 22-latka doznała kolejnej kontuzji. Zerwała ścięgno Achillesa.

- Co wiąże się z kolejna operacją, która odbędzie się 15 grudnia. A następnie czeka ją ciężka i kosztowna rehabilitacja aby wrócić do pełnej sprawności i walczyć o swoje marzenia - czytamy w opisie zrzutki zamieszczonym przez Magdalenę Stefanowicz, koleżankę z klubu, a także srebrną medalistkę Mistrzostw Europy w sztafecie.

- Wierzę, że z nasza pomocą Paulina wróci do rywalizacji sportowej i będzie reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej- dodaje.

