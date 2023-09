i Autor: shutterstock(2)

Czy to były porachunki?

Strzelanina pod Częstochową. Nie żyją dwie osoby. To była egzekucja?

Ciała dwóch mężczyzn znaleźli śledczy w miejscowości Celiny pod Częstochową. Według nieoficjalnych ustaleń, doszło tam do strzelaniny. Z informacji "Wyborczej" wynika, że jeden z zastrzelonych mężczyzn to znany w środowisku kibolskim na Śląsku 52-latek o pseudonimie "Słoń" lub "Słonik". Czy pod Częstochową doszło do egzekucji?